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İlkokul 1. Sınıflarda 'Gelişim Raporu' Dönemi Başladı

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Kırıkkale'de 49 bin öğrenci, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle karne yerine 'gelişim raporu' aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında uygulanan bu yeni sistemle öğrencilerin öğrenme süreçleri ve sosyal becerileri değerlendiriliyor.

İlkokul 1. sınıflarda yeni dönem başladı: Öğrenciler artık karne yerine 'gelişim raporu' ile değerlendiriliyor

KIRIKKALE - Kırıkkale'de 49 bin öğrenci, yarıyıl tatiline başlamanın mutluluğunu yaşadı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında bu yıl ilk kez ilkokul 1. sınıf öğrencilerine karne yerine "gelişim raporu" verildi.

Kırıkkale'de, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi sona erdi. İl genelindeki 230 okulda eğitim gören 49 bin öğrenci, yarıyıl tatiline başlamanın mutluluğunu yaşadı. Bu öğrencilerden 46 bini karne alırken, 3 binin üzerinde ilkokul 1. sınıf öğrencisine bu yıl ilk kez "gelişim raporu" dağıtıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırladığı gelişim raporlarında, öğrencilerin öğrenme süreçleri ile sosyal ve duygusal becerileri detaylı şekilde değerlendirildi.

Evliya Çelebi İlkokulu'nda düzenlenen programa Vali Mehmet Makas da katıldı. Vali Makas, ilkokul birinci sınıf öğrencilerine gelişim raporlarının yanı sıra okuma kitapları hediye etti ve öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti. Programda ayrıca "Bilgi ve Hayal Dünyası" adlı kütüphanenin açılışı ve yeni hizmete giren akıl ve zeka oyunları sınıfının tanıtımı gerçekleştirildi. Vali Makas, öğretmenlerin özverili çalışmalarına dikkat çekerek teşekkür etti.

İlkokul 1. sınıf öğretmeni Hülya Karartı, "Çocuklarımız ve velilerimiz çok heyecanlı. Karneden gelişim raporuna geçtik. Artık çocuklara karne değil, gelişim raporu veriyoruz. Bunun nedeni, önceden notların olmasıydı. Sonuç odaklıydı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile şimdiki eğitim sistemimiz daha çok süreç odaklı hale geldi. Sürece dayalı olarak gelişim raporları dağıtıldı. Aynı zamanda velilere artık bir not değil, daha çok öneri sunuluyor. Çocuklar hangi aşamada, nerede, nasıl ilerlediler, bununla ilgili velilere öneriler sunuluyor" dedi.

Vali Makas, programın ardından İl Milli Eğitim Müdürü Rıza Aydın, öğretmen ve idarecilerle toplantı gerçekleştirdi.

İlkokul 1. Sınıflarda 'Gelişim Raporu' Dönemi Başladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - Güncel
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