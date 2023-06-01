İlkkurşun direnişinin 104. yıl dönümü kutlandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Yunan işgaline karşı ilk yerel ve örgütlü halk direnişi hareketi olarak da anılan silahlı direnişin 104. yıl dönümü törenle kutlandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Yunan işgaline karşı ilk yerel ve örgütlü halk direnişi hareketi olarak da anılan silahlı direnişin 104. yıl dönümü törenle kutlandı.

Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, İlkkurşun Anıtı önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kurtuluş Savaşı'na ilişkin yapılan tüm araştırmalarda Ödemiş ismine rastlandığını söyledi.

İlkkurşun direnişinden söz etmeden Milli Mücadelede batı cephesini tanımlamanın mümkün olmadığını vurgulayan Aksoy, "Yunan kuvvetleri 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'i, 20 Mayıs'ta da Torbalı'yı işgal etmişler. Halkın silahlanarak Yunan kuvvetlerinin ileri harekatına engel olmaları Yunanlıların işine gelmiyordu. İzmir'de yaptıkları çıkarma harekatında olduğu gibi hiçbir yerde direnişle karşılaşmak istemiyorlar ve de ummuyorlardı. Yunanlıların karşısına ilk olarak İlkkurşun'da milli bir kuvvet çıkmış ve canını dişine takarak topraklarını işgal ettirmemek kaygısıyla savaş vermiştir." diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu ile Ödemiş Belediye Başkan Vekili Ufuk Aykol da konuşma yaptığı törende zeybek ve folklor gösterileri yapıldı, öğrenciler günün anlamıyla ilgili şiirler okudu.