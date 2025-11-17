Haberler

İLKE Vakfı'nın Hukuk İzleme Raporu 2024 Tanıtıldı

Güncelleme:
Ankara'da gerçekleştirilen tanıtımda, İLKE Vakfı Hukuk İzleme Raporu 2024, Türkiye'deki hukuki gelişmeleri adli istatistiklerle analiz etti. İLKE Vakfı Başkanı Ahmet Sait Öner, raporların hukuk sistemine katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

İLKE Vakfı'nca Türkiye'de 2024 boyunca ön plana çıkan hukuki gelişmelerin adli istatistiklerle analiz edildiği "Hukuk İzleme Raporu 2024"ün tanıtımı yapıldı.

Hukukçular ve siyasi partilerin hukuk temsilcilerinin katılımıyla Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen programın açılışında konuşan İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Ahmet Sait Öner, 2019'dan bu yana hukuk izleme raporları hazırlayıp, elde ettikleri verileri kamuoyunun bilgisine sunduklarını belirtti.

Yaptıkları raporlamalarda ortaya bir "Türkiye görünümünün" çıktığını ifade eden Öner, raporlamalarının, yeni ve sivil anayasa adına Türk hukuk sistemine katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

Raporlamalarda öne çıkan konulardan birinin "yargıda makul süre" olduğunu aktaran Öner, yargıdaki süre sorununun, mahkemelerdeki iş yüküyle doğrudan ilintili olduğuna işaret etti.

Öner, Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarının politika yapımına, mevzuat oluşumuna katkılarının çok güçlü olmadığına dikkati çekerek, "Biz yapmış olduğumuz çalışmaları Adalet Bakanlığına sunuyoruz, Hakimler ve Savcılar Kuruluna raporlarımızı sunmuştuk, sahada yargı profesyonelleriyle paylaşıyoruz. Bazı çözüm önerilerimizin mevzuata dönüşmesi de bizi sevindiriyor." dedi.

Daha önce aile mahkemeleri konusunda sundukları çözüm önerilerinin kamuoyunda tartışıldığını anımsatan Öner, "6 yıldır ortaya konan bu uzun soluklu çalışmalar, nihayetinde karar alıcılardan politika üreticilerine, sahadaki araştırmacılara, yargı profesyonellerine kadar bir kaynak oluşturmuş durumda. Akademik çalışmalara, hukuk politikalarının şekillenmesine umarım bu çalışmalar katkı sunar." diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından programa, "Rapor Sunumu" ile "Türkiye'de Yeni Anayasa Tartışmaları" başlıklı iki ayrı oturumla devam edildi.

