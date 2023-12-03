İLKE Vakfı bünyesinde Nokta Yayın Grubu kuruldu

İLKE Vakfı bünyesinde kurulan Nokta Yayın Grubu, yayıncılık dünyasına adım attı. Dört yayınevi ve üç dergi ile kitapseverlerle buluşacak olan Nokta Yayın Grubu, düşünce yayıncılığı alanında bir referans noktası olmayı hedefliyor.

İlim Kültür Eğitim Vakfı (İLKE) bünyesinde kurulan Nokta Yayın Grubu, yayıncılık dünyasına adım attı.

Üsküdar'da grubun çalışma ofisinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, yayın dünyasından ve akademiden birçok isim katıldı.

Dört yayınevi ve üç dergi ile kitapseverlerle buluşmaya hazırlanan Nokta Yayın Grubu, düşünce yayıncılığı alanında bir referans noktası olmayı amaçlıyor.

Toplantıda konuşan İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Sunar, bugüne kadar bir sivil toplum örgütü olarak önemli ve etkiler bırakan faaliyetler düzenlediklerini söyledi.

Sunar, çocuk, kitap yayıncılığı ve görüntülü yayıncılık alanlarında çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Bünyemiz altında bulunan İGİAD iş ahlakı alanında, İLEM fikir düşünce ve akademik alanında önemli faaliyetler yaptı. 120'nin üzerinde kitap yayımlandı. İslami iktisat alanı Türkiye'de bilinir hale getirildi." dedi.

Artık yayıncılığın entelektüel ilgileriyle ya da arkadaş grubunun emeğiyle, çabasıyla sürdürülebilecek bir zemin olmaktan çıktığı yorumunu yapan Sunar, şunları kaydetti:

"Bir tarafıyla da küçük, odaklı ve butik yayıncılık faaliyetlerinin sürdürülmesi zor hale geliyor. Yayıncılık faaliyetlerinin önünde büyümek ya da yok olmak gibi bir seçenek söz konusu. Bir endüstriye dönüşmüş vaziyette yayın piyasası. Elbette ki farklı motivasyonlarla, farklı girdilerle kendisini sürdürenler olabilir ama biz vakıf olarak yaptığımız her işi, her çalışmayı profesyonel bir şekilde, piyasa standartlarının üzerinde yapmaya gayret ediyoruz. Yayıncılık faaliyetlerinde, Türkiye piyasasında oluşmuş olan standartları koruyarak, geliştirmek gibi bir amaçla çalışmalarımızı yeniden değerlendirdiğimizde şöyle bir noktaya geldik ve dedik ki; yayınevlerini biz bir yayın grubu içerisinde birleştirelim Bu yayın grubu, Türkiye'deki diğer yayın grupları kendilerini nasıl konuşlandırıyor, çalışıyorlarsa öyle, profesyonel bir şekilde çalışsınlar. Buradaki amacımız bir fikri daha nitelikli, daha odaklı, daha yüksek sesli bir şekilde duyurmak, gündeme getirmek, yaymak. Yaptığımız faaliyetlerin çıktılarını daha iyi yerlere ulaştırabilmek."

Sunar, üç yıl içinde 400 kitap yayınlama sayısına ulaşmayı hedeflediklerini aktararak, "Etrafımızda çok sayıda nitelikli eser üretecek insanın katkısını da daha hızlı ve görünür hale getirmek gibi bir amacımız var. Böyle bir avantajımız olduğunu söyleyebiliriz. İLEM'de yüksek nitelikli akademik çalışmalar yapıyoruz, buradan yetişen akademisyenlerin eserleri söz konusu. Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği de İLKE'de çok ciddi bir akademik ve entelektüel çevreyle iş yapıyor. Buradan ortaya çıkan eserlerin, fikirlerin, verimlerin kitaplaşması ve sunulmasının da ayrıca büyük bir fayda sağlayacağı kanaatindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Programda ayrıca Çıra Yayınları'ndan Davut Güler, Yeditepe Yayınları'ndan Mustafa Karagülle, aktivist ve yazar Adem Özköse, tiyatrocu yazar Ayşe Şahinboy Doğan ve Osman Doğan, Prof. Dr. Hüsrev Subaşı, yayıncı Bekir Cantemir, Prof. Dr. Necmettin Kızılkaya ile yazar Mehmet Mazak, kısa konuşmalar yaparak hayırlı olsun dileklerini ve temennilerini paylaştı.

Nokta Yayın Grubu hakkında

Yayın grubu bünyesinde Nokta Kitap, Fikir Kitap, Mesken Kitap ve İktisat Yayınları ile İnsan & Toplum, Tujise ve İş Ahlakı dergileri yer alıyor. Ayrıca prodüksiyon çalışmaları yapan Stüdyo da yayın grubuna dahil oldu.

Akademik yayıncılığa yeni bir soluk getirmek üzere yola çıkan Fikir Kitap, özgün araştırma çalışmalarının ve yeni serilerin yayınlanacağı, sosyolojiden uluslararası ilişkilere, siyasetten iletişime geniş bir sahada nitelikli eserler okuyucu ile buluşacak. 2015'ten bu yana 100'den fazla eser yayımlayan İLEM Yayınları da artık Fikir Kitap markası ile yoluna devam edecek.

Çocuklara, gençlere, yetişkinlere ve eğitimcilere yönelik özgün programlar, yayınlar ve materyaller geliştiren YEKDER Yayınları da artık okurlarının karşısına Mesken Kitap etiketiyle çıkacak.

Nokta Kitap ise Müslüman dünyanın temel meselelerine ve sosyal hayata dair konulara odaklanacak. Çok yakında yeni serileri ile okurlarını selamlayacak Nokta Kitap'ta ayrıca alanında uzman kişilerle ortak ürünler verilecek.

İnsani ve İslami bir ekonominin yöntemlerini araştıran halihazırda 130'ün üzerinde kitap yayımlayan İktisat Yayınları da eser üretimini yoğunlaştıracak.

Tujise, İş Ahlakı, İnsan&Toplum dergileri de Nokta Yayın Grubu çatısı altında yolculuğuna devam edecek. Yayın grubu bünyesindeki tüm yayınlara "noktayayin.com" adresinden ulaşılabilir.