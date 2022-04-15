İlkbaharın renkleri Alibey Barajı'nda görsel şölen oluşturdu (2) - Haberler

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İlkbaharın renkleri Alibey Barajı'nda görsel şölen oluşturdu (2)

AA - Ali Atmaca - Güncel
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İstanbul'a içme suyu sağlayan Alibey Barajı'na güneş ışığının etkisiyle yansıyan ilkbaharın renkleri, suda güzel görüntüler oluşturdu.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'a içme suyu sağlayan Alibey Barajı'na güneş ışığının etkisiyle yansıyan ilkbaharın renkleri, suda güzel görüntüler oluşturdu.

Alibey Barajı ve havzasında bulunan Güzelce Kemeri, Anadolu Ajansı tarafından hız dronuyla görüntülendi.

Baraj suyu, güneşli havayla gökyüzünün ve çevresindeki ormanlık alanların renklerine büründü. Yeşilin ve mavinin tonlarıyla renklenen suya yansıyan bulutlar da görsel şölen oluşturdu.

Alibey Barajı havzasındaki yüksekliği 29,5, uzunluğu 155 metre olan Mimar Sinan eseri Güzelce Kemeri de ilkbahar tonlarına bürünen suya aksetti.

Son yağışlarla barajdaki su seviyesinin yüzde 73'ü aşmasıyla kemerin alt gözlerinin yaklaşık yarısına kadar suyla dolduğu görüldü.

İlkbaharın renkleri Alibey Barajı'nda görsel şölen oluşturdu (2)

İlkbaharın renkleri Alibey Barajı'nda görsel şölen oluşturdu (2)

İlkbaharın renkleri Alibey Barajı'nda görsel şölen oluşturdu (2)

AA / Ali Atmaca - Güncel

Anadolu Ajansı, Alibey Barajı, İstanbul, Baraj, Güncel, Haberler

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