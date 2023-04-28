İlkbaharın ortasında kar sürprizi

DÜZCE - Düzce'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. İlk baharın ortasında kar sürprizi ile karşılaşan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Metroloji Genel Müdürlüğü'nün Düzce ve çevresi için sağanak uyarısının ardından akşam saatlerinde yağış etkili oldu. Düzce'nin yüksek kesimlerinde ise sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. Düzce ve Bolu il sınırları içerisinde bulunan Sinekli yaylasında da kar yağışı etkili oldu. Yer yer kar kalınlığını 30 santimetreyi geçti. Yaylada tek başına yaşayan Düzce Safari Offroad Kulübü Başkanı Mehmet Albayrak, gece yağışın kara dönüştüğünü sabah saatlerinde ise her yerin bembeyaz olduğunu söyledi. Albayrak; "Düzce-Bolu sınırı sinekli yaylasındayız. Akşam saatlerinde tipi şeklinde kar yağışı mevcuttu. Sabah saatlerinde ise yer yer 30 santimetre kar kalınlığı oluştu. Bu güzellikleri görmek isteyenler mutlaka kar lastiği ile buralara gelmesi gerekiyor. Kar lastiği olmayan araçlar buralara çıkmayı denemesin. Bu güzelliği görüp fotoğraflamak isteyenler bu anı kaçırmamalarını isterim" dedi.