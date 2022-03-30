AĞRI (İHA) - İlkbahar ayında soğuklar etkili olmaya devam ediyor

AĞRI - Ağrı'da ilkbahar ayında etkili olan soğuklar nedeniyle, evlerin çatılarında buz sartıkları oluştu.

Kış mevsiminin en etkili olduğu illerin başında gelen Ağrı'da, ilkbahar ayı olmasına rağmen soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar araç motorlarının donması nedeniyle araçlarını çalıştırmakta zorlanırken, ev ve işyerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu.