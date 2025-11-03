Haberler

İlkadım'da Yaya Geçidinde Kaza: 69 Yaşındaki Kadın Ağır Yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaya geçidinden geçerken otomobilin çarpması sonucu 69 yaşındaki H.K. ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde yaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı H.K. (69) isimli kadın, ağır yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Ömer A.'nın kullandığı 06 DHJ 357 plakalı otomobil, yaya geçidinde yayaya çarpmamak için ani fren yapan Uğur K.'nin kontrolündeki 52 FS 425 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Uğur K.'nin otomobili, H.K. isimli kadına çarptı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan H.K., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası özel bir hastanede tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
