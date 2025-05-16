İlkadım'da Silahlı Saldırı: Amca Oğul Öldürüldü, Bir Kişi Yaralandı

İlkadım'da Silahlı Saldırı: Amca Oğul Öldürüldü, Bir Kişi Yaralandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde amcasının oğlunu öldüren ve bir kişiyi yaralayan şüpheli Mert T. ve babası Gökhan T. adliyeye sevk edildi. Olay, kız kardeşinin kaçırılması nedeniyle meydana geldiği iddia ediliyor.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda amcasının oğlunu öldüren ve 1 kişiyi yaralayan şüpheli ile babası, adliyeye sevk edildi.

19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi'nde Okan Doğan T'yi (24) öldüren ve Doğan A'yı (59) yaralayan şüpheli Mert T. (16) ile babası Gökhan T'nin (48) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin, kuzenini, kız kardeşini kaçırıp evlendiği gerekçesiyle vurduğu öne sürüldü.

19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi'nde dün Mert T, aralarında husumet bulunan amcasının oğlu Okan Doğan T'yi tabancayla ateş ederek öldürmüştü. Şüphelinin silahından çıkan kurşunlardan biri de kahvehanede oturan Doğan A'ya (59) isabet etmişti. Polis ekipleri şüpheli ile babası Gökhan T'yi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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