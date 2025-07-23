İlkadım'da Anne-Kız Arasında Bıçaklı Kavga: Kız Gözaltında

İlkadım'da Anne-Kız Arasında Bıçaklı Kavga: Kız Gözaltında
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Samsun'un İlkadım ilçesinde K.M. isimli kadın, annesi G.M.'yi tartışma sonrası bıçakla yaraladı. Olayın ardından sağlık durumu iyi olan G.M. hastaneye kaldırılırken, K.M. gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde annesini bıçakla yaralayan kadın, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Saitbey Mahallesi Erdin Sokağı'nda ikamet eden G.M. (61) isimli kadın ile kızı K.M. (20) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.M, bıçakla annesini 11 yerinden yaraladı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, şüpheli K.M'yi gözaltına aldı. İlk ifadesinde annesini bıçakla yaraladığını inkar eden zanlı, daha sonra suçunu itiraf etti.

G.M. ise ifadesinde, kızının psikolojik rahatsızlığı bulunduğu, zaman zaman sebepsiz yere kavga ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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