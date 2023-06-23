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İlk yüz yüze temas: Blinken ve Fidan Londra'da İsveç'in NATO üyeliğini görüştü

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna İyileştirme Konferansı için bulunduğu Londra'da Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna İyileştirme Konferansı için bulunduğu Londra'da Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü. İkili toplantı öncesi yaptıkları açıklamada, her konuda aynı fikirde olmasalar da işbirliği mesajı verdi

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Antony Blinken Londra Güncel Haberler

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