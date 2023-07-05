İlk yarıda en çok satılan otomotiv markaları belli oldu

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında bu yılın ilk yarısında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla Fiat, Renault ve Ford oldu.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında bu yılın ilk yarısında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla Fiat, Renault ve Ford oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, Ocak-Haziran 2023 döneminde yüzde 55,3 artarak 555 bin 867 adede yükseldi. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek satış adedi olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 54,5 artarak 429 bin 870 adet, hafif ticari araç satışları da yüzde 58,2 yükselişle 125 bin 997 adet oldu.

Otomotiv satışları 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 53,8, otomobil satışları yüzde 57,2 ve hafif ticari satışları da yüzde 40,8 artış gösterdi.

Toplam pazarda ilk 5

AA muhabirinin ODMD raporundan derlediği bilgilere göre, yılın ilk yarısında binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 101 bin 167 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Fiat'ı, 58 bin 705 adetle Renault ve 50 bin 803 satışla Ford takip etti.

Peugeot, 40 bin 892 satışla dördüncü ve Volkswagen 39 bin 718 satışla beşinci sırada yer aldı.

Otomobil satışları

Ocak-haziran döneminde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 70 bin 160 ile Fiat oldu.

Fiat'ı, 51 bin 905 satışla Renault ve 31 bin 999 satışla Opel izledi.

Volkswagen, 31 bin 321 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Peugeot, 30 bin 726 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

Lüks otomobil satışları

ODMD marka listesine Togg ve Leapmotor'un da dahil olmasıyla marka sayısı 48'e çıktı. İlk yarıda Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı.

Togg'un satışları, "haziran ayı satışlarının daha sonra bildirileceği" notuyla 306 adet olarak kayıtlara geçti.

Lüks otomobil grubunda yılın ilk yarısında 625 Porsche, 307 Maserati, 259 Lexus, 68 Jaguar, 16 Bentley, 14 Aston Martin, 12 Ferrari ve 8 Lamborghini satışı gerçekleştirildi.

Hafif ticarinin ilk 5'i

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında, söz konusu dönemde 36 bin 928 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 31 bin 7 satışla Fiat ve 10 bin 166 satışla Peugeot izledi.

Citroen, 10 bin 71 satışla dördüncü ve Volkswagen 8 bin 397 satışla beşinci oldu.

Ocak-haziran döneminde en fazla satış yapan otomobil markaları ve satış adetleri şöyle:

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: 2023 MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM ALFA ROMEO 0 1,299 1,299 0 0 0 0 1,299 1,299 ASTON MARTIN 0 14 14 0 0 0 0 14 14 AUDI 0 10,851 10,851 0 0 0 0 10,851 10,851 BENTLEY 0 16 16 0 0 0 0 16 16 BMW 0 10,540 10,540 0 0 0 0 10,540 10,540 CHERY 0 9,757 9,757 0 0 0 0 9,757 9,757 CITROEN 0 21,959 21,959 0 10,071 10,071 0 32,030 32,030 CUPRA 0 3,629 3,629 0 0 0 0 3,629 3,629 DACIA 0 21,425 21,425 0 0 0 0 21,425 21,425 DFSK 0 281 281 0 0 0 0 281 281 DS 0 2,137 2,137 0 0 0 0 2,137 2,137 FERRARI 0 12 12 0 0 0 0 12 12 FIAT 69,551 609 70,160 27,389 3,618 31,007 96,940 4,227 101,167 FORD 852 13,023 13,875 36,433 495 36,928 37,285 13,518 50,803 HONDA 0 9,438 9,438 0 0 0 0 9,438 9,438 HYUNDAI 19,830 5,541 25,371 0 2,452 2,452 19,830 7,993 27,823 ISUZU 0 0 0 407 834 1,241 407 834 1,241 IVECO 0 0 0 0 1,284 1,284 0 1,284 1,284 JAGUAR 0 68 68 0 0 0 0 68 68 JEEP 0 1,379 1,379 0 0 0 0 1,379 1,379 KARSAN 0 0 0 226 0 226 226 0 226 KIA 0 9,462 9,462 0 681 681 0 10,143 10,143 LAMBORGHINI 0 8 8 0 0 0 0 8 8 LAND ROVER 0 900 900 0 249 249 0 1,149 1,149 LEAPMOTOR 0 200 200 0 0 0 0 200 200 LEXUS 0 259 259 0 0 0 0 259 259 MASERATI 0 307 307 0 0 0 0 307 307 MAZDA 0 103 103 0 0 0 0 103 103 MERCEDES-BENZ 0 9,293 9,293 0 3,640 3,640 0 12,933 12,933 MG 0 3,274 3,274 0 0 0 0 3,274 3,274 MINI 0 989 989 0 0 0 0 989 989 MITSUBISHI 0 145 145 0 162 162 0 307 307 NISSAN 0 6,797 6,797 0 0 0 0 6,797 6,797 OPEL 0 31,999 31,999 0 6,719 6,719 0 38,718 38,718 PEUGEOT 0 30,726 30,726 0 10,166 10,166 0 40,892 40,892 PORSCHE 0 625 625 0 0 0 0 625 625 RENAULT 43,845 8,060 51,905 0 6,800 6,800 43,845 14,860 58,705 SEAT 0 4,379 4,379 0 0 0 0 4,379 4,379 SKODA 0 17,809 17,809 0 0 0 0 17,809 17,809 SKYWELL 0 571 571 0 0 0 0 571 571 SMART 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SSANGYONG 0 129 129 0 578 578 0 707 707 SUBARU 0 679 679 0 0 0 0 679 679 SUZUKI 0 1,910 1,910 0 0 0 0 1,910 1,910 TOGG* 306 0 306 0 0 0 306 0 306 TOYOTA 13,223 5,183 18,406 0 5,396 5,396 13,223 10,579 23,802 VOLKSWAGEN 0 31,321 31,321 0 8,397 8,397 0 39,718 39,718 VOLVO 0 5,157 5,157 0 0 0 0 5,157 5,157 TOPLAM: 147,607 282,263 429,870 64,455 61,542 125,997 212,062 343,805 555,867 Güncel Kaynak: AA / Abdulselam Durdak Türkiye Tragger Ford Güncel Haberler