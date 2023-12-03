Elazığ'da '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla ilk ve ortaokul öğrencileri, zihinsel ve bedensel engeli bulunan özel gereksinimli bireyleri ziyaret etti. Burada çeşitli etkinliklerin yapıldığı ziyarette öğrencilerin yazıp okudukları mektuplar duygulandırdı.

İlk ve ortaokul öğrencilerinden, 'Sevgiye Engel Yok' etkinliği

ELAZIĞ - Elazığ'da '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla ilk ve ortaokul öğrencileri, zihinsel ve bedensel engeli bulunan özel gereksinimli bireyleri ziyaret etti. Burada çeşitli etkinliklerin yapıldığı ziyarette öğrencilerin yazıp okudukları mektuplar duygulandırdı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Elazığ'da bir kurs merkezi tarafından 'Sevgiye Engel Yoktur' mottosuyla etkinlik düzenlendi. Kurs merkezi öğretmen ve öğrencileri, rehabilitasyon merkezini ziyaret ederek burada özel gereksinimli bireyler ile bir araya geldi. Çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği ziyarette zihinsel ve bedensel engeli bulunan bireyler gönüllerince eğlendi. Günün anlamına binaen pasta kesildi. Ardından ziyarete gelen öğretmenler özel bireylere çeşitli hediyeler takdim ederken, öğrencilerin yazıp okudukları duygu dolu mektuplar ise duygulandırdı.

Sevgilerini göstermek için özel mektuplar yazdıklarını dile getiren öğrencilerden Elif Arslan (11), " Bugün onlar için çok özel bir gün. Biz de bugün onların yanında olmak için buradayız. Onlara karşı sevgimizi göstermek için özel mektuplar yazdık. Aslında ben onları bir engelli olarak görmüyorum çünkü hepimiz engellerin üstesinden gelebiliriz ve bu engeller aşılmayacak engeller değil. O yüzden her zaman onların yanlarında olacağımızı belirtmek istiyoruz" dedi.

Güzel vakit geçirdiklerini ifade eden öğrencilerden Bağnur Levent, " Bugün çok mutluyuz çünkü bugün onların günü. Bizlere kapılarını açtılar. Mutluyuz, onlar da mutlu olsunlar. Mutlu olmamız dileğiyle. Ayrıca bugün burada olmaktan çok mutluyuz çünkü arkadaşlarımızla zaman geçirdik" diye konuştu.

Öğrencilerinin yazdıkları mektupların duygu dolu sözler içerdiği için ayrıca mutlu olduklarını belirten kurs merkezi rehber öğretmeni Yeliz Kuvat ise " Okyanus Rehabilitasyon Merkezi'ni bu özel günlerde ve onları yalnız olmadıklarını hissettirmek için geldik. Güzel bir ortam oldu. Onların gününü kutluyorum ve engelleri hep birlikte aşacağımıza inanıyorum. Onu da buraya gelip paylaşmaları bizi ekstradan sevindirdi. Açıkçası öğrencilerin bu tarz duyarlılık göstermesi bizi çok mutlu etti" şeklinde konuştu.

Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Mustafa Yaşar da " Bizi ziyaret eden kurs merkezine çok teşekkür ediyoruz. Çocukların duygu dolu mektuplarını okuduk. Bunlar bizim için çok önemliydi. Bu farkındalığı oluşturmak için böyle etkinliklere devam etmek istiyoruz. Bugün onlar için çok özel bir gün ama bu farkındalığı tüm topluma yaymamız gerekiyor" dedi.