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İlk teravih namazı kılındı

AA - Halife Yalçınkaya - Güncel
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Sivas'ta ramazan ayının başlamasıyla camileri dolduran vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.

SİVAS (AA) - Sivas'ta ramazan ayının başlamasıyla camileri dolduran vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.

Kent merkezindeki Paşa Camisi'nde teravih namazı öncesi verilen vaazda, ramazan ayının tüm İslam alemine barış ve huzur getirmesi temennisinde bulunuldu.

Vaazın ardından camiyi dolduran yüzlerce kişi, yatsı namazını eda ettikten sonra ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı.

Diğer yandan babaları ile camiye gelen çocuklar ise namaz sırasında renkli görüntüler yaşanmasına neden oldu.

İlk teravih namazı kılındı

İlk teravih namazı kılındı

İlk teravih namazı kılındı

AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

Teravih Namazı, İslam, Sivas, Güncel, Haberler

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