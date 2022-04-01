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İlk teravih namazı kılındı

AA - Abdullah Söylemez - Güncel
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Ağrı'da teravih namazının kılınması Çocukların da saf tutması AĞRI - Ramazan ayının ilk teravih namazında vatandaşlar camileri doldurdu.

Ağrı'da teravih namazının kılınması

Çocukların da saf tutması

AĞRI - Ramazan ayının ilk teravih namazında vatandaşlar camileri doldurdu.

Ağrı'da vatandaşlar ilk teravih namazı için camilere akın etti.

Ulu Cami başta olmak üzere il genelindeki camilerde kılınan teravih namazına bazı aileler çocuklarıyla geldi.

Çocukların bazıları saf tutup namaz kılarken, bir kısmının da oyun oynaması ilginç görüntüler oluşturdu.

İlk teravih namazı kılındı

İlk teravih namazı kılındı

İlk teravih namazı kılındı

İlk teravih namazı kılındı

İlk teravih namazı kılındı

İlk teravih namazı kılındı

İlk teravih namazı kılındı

İlk teravih namazı kılındı

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Güncel, Haberler

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