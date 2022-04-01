İlk teravih namazı kılındı
AA - Abdullah Söylemez - Güncel
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Ağrı'da teravih namazının kılınması Çocukların da saf tutması AĞRI - Ramazan ayının ilk teravih namazında vatandaşlar camileri doldurdu.
Ağrı'da teravih namazının kılınması
Çocukların da saf tutması
AĞRI - Ramazan ayının ilk teravih namazında vatandaşlar camileri doldurdu.
Ağrı'da vatandaşlar ilk teravih namazı için camilere akın etti.
Ulu Cami başta olmak üzere il genelindeki camilerde kılınan teravih namazına bazı aileler çocuklarıyla geldi.
Çocukların bazıları saf tutup namaz kılarken, bir kısmının da oyun oynaması ilginç görüntüler oluşturdu.