Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de ilk teravih namazı kılındı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi.

Adana'da, Seyhan Nehri'nin kıyısında bulunan ve ihtişamıyla dikkati çeken Sabancı Merkez Camisi'nde teravih kılındı.

Çok sayıda çocuğun da aileleriyle geldiği camide namaz, İl Müftüsü Hasan Çınar tarafından kıldırıldı.

Mersin'de de yatsı ezanının okunmasıyla vatandaşlar, Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ne geldi.

Burada cami imamı tarafından ramazan ayıyla ilgili vaaz verildi.

Cemaattekiler daha sonra ramazanın ilk teravih namazını kıldı, dua etti.

Hatay'da vatandaşlar ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti.

Kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk her yaştan çok sayıda vatandaş Anadolu'nun ilk camisi olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'ni doldurdu.

Namaz öncesi vaaz veren İl Müftü Yardımcısı Murat Akçay, ramazanın önemine vurgu yaptı.

Teravih namazını kılan vatandaşlar, dua etti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ise vatandaşlar ramazanın ilk teravih namazını kılmak için 1800 yıllık Ala Camii'ne geldi. Yatsı namazı sonrası kılınan teravihin ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.