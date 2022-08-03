İlk tahıl gemisi "Razoni" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor - Haberler

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İlk tahıl gemisi "Razoni" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

İlk tahıl gemisi 'Razoni' İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

Müşterek Denetleme Timi'nin denetleme faaliyetini tamamlanmasının ardından Lübnan'a gitmek üzere yola çıkan 27 bin ton mısır taşıyan 'Razoni' adlı gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.

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Müşterek Denetleme Timi'nin denetleme faaliyetini tamamlanmasının ardından Lübnan'a gitmek üzere yola çıkan 27 bin ton mısır taşıyan 'Razoni' adlı gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Geminin boğazdan geçişi dron ile görüntülendi

Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden 27 bin ton mısır yüklü Razoni adlı gemi, dün akşam saatlerinde İstanbul'da Karadeniz açıklarına ulaşmış ve kendisine tahsis edilen alana demirlemişti. Sabah saat 10.00 sıralarında ise Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'den (BM) oluşan 20 kişilik ekip, gemide inceleme yapmak üzere Sarıyer Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü Limanı'ndan yola çıkarak gemiye ulaşmıştı. Heyet yaklaşık 2 saat süren denetiminin ardından gemiden ayrılmıştı. Denetimlerin tamamlanmasının ardından bir süre daha Sarıyer açıklarında kendine ayrılan bölgede bekleyen Razoni adlı gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçmek üzere yola çıktı. Gemi boğaza ulaşırken, geminin İstanbul Boğazı'ndan geçişi dron ile görüntülendi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Boğazı İstanbul Lübnan Yerel Güncel Haberler

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