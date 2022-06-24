İlk, orta, lise ve üniversiteden birlikte mezun olan ikizler doktor oldu

Serpil Badan çiftinin ikiz kızları Gizem (25) ve Ecem (25), ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteyi birlikte bitirdi. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden birlikte mezun olan Gizem ve Ecem, "Birlikte okumak çok keyifliydi. Umarız meslek hayatımız boyunca da hep beraber oluruz" dediler.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan 369 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı. Meteorolojinin yağış bilgisi sebebiyle Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi'nin bin kişi kapasiteli 15 Temmuz Milli İrade Salonu, öğrenci velileri tarafından dolduruldu. Merdiven boşluklarını bile dolduran veliler, çocuklarının mezuniyet törenlerini cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı. Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr. Muhammet Hamidullah Uyanık, Sağlıkta Şiddet Yasası'nın 12 Mayıs 2022'de TBMM de görüşülerek kanunlaştığını hatırlatarak, "Sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan, sağlıkta kamu hizmetini engelleme suçunu ise daha ağır cezaya çarptıran kanun maddesi kabul edildi. Ayrıca aynı kanun metni içerisinde sağlık çalışanlarına açılan, yaygın şekilde haksızlıklara neden olan 'malpraktis' davalarında (Doktor hataları nedeniyle açılan davalar) kasıt olmadığı sürece tazminatı devletimizin üstlenmesini sağlayan kanun maddesi de geçti. Yapılan bu düzenlemelerin hekimlerimizin özellikle genç hekimlerimizin hizmet arzu ve şevkini olumlu yönde etkilemesini diliyorum" dedi.

15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda hekimlik andı içen mezunlar, daha sonra büyük bir coşku içinde kep fırlattı.