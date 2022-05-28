İlk Meclis İlkokulu'nda sergi - Haberler

ANADOLU'nun dört bir yanından güzel sanatlar lisesi ve güzel sanatlar fakültesi mezunu sanatçı adaylarının eserleri, Ankara Kalesi'nde kullanılmayan İlk Meclis İlkokulu'nda sergilenecek.

60 ilden 17-27 yaş arası, güzel sanatlar lisesi ve güzel sanatlar fakültesi mezunu sanatçı adaylarının Ankara'ya gönderdiği resimler, Ankara Kalesi'nde ve bulunan bir süredir kullanılmayan İlk Meclis İlkokulu'nun duvarlarında sergilenecek. 'Fresh Ankara Çağdaş Sanat Fuarı' kapsamında açılacak sergi, 28 Mayıs-12 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak.

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