İlk kanlıca mantarı tezgahlarda yerini aldı: Kilogramı 80 TL'den satılıyor Güncel Haberler Kastamonu'da vatandaşlar tarafından yaylalardan toplanan kanlıca mantarı tezgahlarda yerini alarak kilogramı, 80-100 TL arasında satılmaya başlandı. Kastamonu'da vatandaşlar tarafından yaylalardan toplanan kanlıca mantarı tezgahlarda yerini alarak kilogramı, 80-100 TL arasında satılmaya başlandı. Aminoasit içeriği bakımından zengin oluşu sebebiyle yararlı bir protein kaynağı olan, 'kanlıca mantarı' toplanmaya başlandı. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışlarla birlikte, Kastamonu'da toplanmaya başlanan kanlıca mantarı tezgahlarda yerini aldı. Vatandaşlar tarafından yaylalardan ve kentin yüksek kesimlerinden toplanan kanlıca mantarının, kilogramı yaklaşık 80 ila 100 TL arasında satılıyor. Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kanlıca mantarı satmaya başlayan pazar esnafı, ilerleyen süreçte bollaşması ile birlikte kanlıca mantarının fiyatının düşeceğini söyledi. (Muhammed Kömeçoğlu - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Kastamonu Güncel Haberler

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