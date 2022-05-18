İlk kadın pilotlardan Madelet Grabbe Başusta'ya THK'den onur ödülü - Haberler

İlk kadın pilotlardan Madelet Grabbe Başusta'ya THK'den onur ödülü

TÜRK Hava Kurumu (THK), 1950'li yıllarda THK Eskişehir İnönü Planör Okulu'nda eğitim gören ve ardından sırasıyla planör, paraşüt ve pilot brövesi alan Türkiye'nin ilk kadın pilotlarından Madelet Grabbe Başusta'ya 'THK Onursal Üye Beratı' ve altın madalya verdi.