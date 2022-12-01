"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin 3'üncü etap kura çekimleri bugün başlıyor "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde 3. etap kura çekilişi, bugün başlayıp 7 Aralık tarihine kadar devam edecek.

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin 3'üncü etap kura çekimleri bugün başlıyor

ANKARA - "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde 3. etap kura çekilişi, bugün başlayıp 7 Aralık tarihine kadar devam edecek. 7 ilde 13 bin 807 konutun hak sahibi noter huzurunda belirlenecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi eliyle hayata geçirilen cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde 1. ve 2. etap kura çekiminin ardından 3. etap kura kura çekilişi bugün başlıyor. Kura çekimleri, 7 Aralık tarihinde sona erecek.

"7 ilde 13 bin 807 konutun hak sahibi noter huzurunda belirlenecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde 3. etap kura çekilişiyle birlikte 7 ilde 13 bin 807 konutun hak sahibi noter huzurunda belirlenecek. 1 Aralık tarihi itibariyle Bolu ve Karaman'dan başlayacak üçüncü etap kura çekilişi 7 Aralık'a kadar devam edecek.

7 ilde gerçekleştirilecek 13 bin 807 hak sahibi için illere göre dağılım ve kura tarihleri şu şekilde açıklandı:

1 Aralık 2022: Bolu 902 konut

1 Aralık 2022: Karaman 751 konut

2-3 Aralık 2022: Düzce 1100 konut

2-7 Aralık 2022: Konya 7 bin 655 konut

4-5 Aralık 2022: Zonguldak 1650 konut

6 Aralık 2022: Bartın 850 konut

7 Aralık 2022: Karabük 899 konut

"1. ve 2. etap kura çekimi sonucunda 23 ilde 50 bin 302 konutun sahipleri noter huzurunda belirlendi"

7-28 Kasım tarihleri arasında Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkari, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Kilis, Malatya, Muş ve Tunceli olmak üzere 23 ilde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde 50 bin 302 konutun hak sahibi belli olmuştu. Kategori bazında ise 892 şehit ailesi ve gazi, 4 bin 429 engelli vatandaş, 11 bin 127 emekli, 20 bin 856 genç ve diğer gruptaki 15 bin 657 vatandaş ise asil ve yedek olarak hak sahibi olmuştu.

"Mart 2023'e kadar tüm kuraların tamamlanması planlanıyor"

Proje çerçevesinde 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023'e kadar etaplar halinde çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

Sizce sokak hayvanları toplatılmalı mı? — Haberler.com (@Haberler) November 25, 2022