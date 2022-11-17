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'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde 12 ilde kuralar tamamlandı

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'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde 12 ilde kuralar tamamlandı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında 12 ilde geçekleştirilen kura çekiminde 21 bin 893 konutun hak sahiplerinin belli olduğunu duyurdu.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında 12 ilde geçekleştirilen kura çekiminde 21 bin 893 konutun hak sahiplerinin belli olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) hayata geçirilen 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinin ilk kuraları tamamlandı. 7-16 Kasım'da Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkari ve Bitlis'te noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde 21 bin 893 konutun hak sahibi belli oldu. 17-28 Kasım'da gerçekleştirilecek 2'nci etap kuralarda ise Kilis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır'da toplam 29 bin 363 konut, sahibini bulacak. Kuralar, noter huzurunda ve canlı yayınla yapılacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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