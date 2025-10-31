Haberler

İlk Derece Mahkemesi Yargıtay Kararına Uydu, Avukat Özgür Urfa "Cumhurbaşkanına Hakaret" Davasından Beraat Etti

Güncelleme:
Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Avukat Özgür Urfa, 10 ay ceza aldığı ancak Yargıtay tarafından beraat verilmesi yönünde bozulan "Cumhurbaşkanına hakaret" davasının ikinci duruşmasında beraat etti.

Avukat Özgür Şerif Urfa, başbakanlığı döneminde Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" davasında sanık olan müvekkilli adına savunma görevi üstlenmiş, davaya ilişkin sunduğu temyiz dilekçesi nedeniyle de hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" davası açılmıştı.

Söz konusu davadan ertelemesiz şekilde 10 ay ceza alan Urfa hakkında verilen karar, Yargıtay 4. Ceza Dairesi tarafından beraat verilmesi yönünde bozulmuştu. Yeniden yargılama sürecinin ilk duruşmasında ise savcılık, Yargıtay'ın beraat verilmesi yönündeki bozma kararına direnilmesi yönünde görüş bildirmişti.

"Davamız siyasi bir davadır. Davanın ihbar edeni Adalet Bakanlığı, müşteki Erdoğan'dır."

Bugün İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın karar duruşması görüldü. Savcılık, "Eylemin savunma görevi olarak kabul edilemeyeceği yönünde" değerlendirme yaparak sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılması yönünde esas hakkında mütaalasını verdi.

Mütalaaya karşı savunma yapan Urfa ise, şunları söyledi:

"Hem bozmaya direnilmesi hem de esas hakkındaki mütalaaya katılmıyorum. Yargılamanın başından bu yana davanın benimle değil avukatlık mesleği ile ilgili olduğunu anlamıştım. Dilekçede yazılanlar savunma dokunulmazlığı kapsamındadır. Avukatların kimi savunacağına nasıl savunacağına siyasi irade değil, avukatlar karar verir. Ülkede AİHM ve Anayasa kararlarına uyulmaması zaten alışkanlık haline gelmişken, Yargıtay için de aynı şey geçerli olmaya başladı sanırım. Bu dava doğrudan savunma hakkına yöneliktir. Ben şu an Başbakan Erdoğan'a yönelik hakaret davasındaki müevvekilimi savunmam nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasında yargılanmaktayım. Davamız siyasi bir davadır. Davanın ihbar edeni Adalet Bakanlığı, müşteki Erdoğan'dır. Yani kabinenin en önemli ayağı bu davanın tarafıdır. Bu soruşturmaların amacı, Cumhurbaşkanını eleştiren herkese dava açılsın, onları da savunacak avukat kalmasın."

"Görevin ifa edildiği ve dava konusu sözler, cumhurbaşkanının başbakanlık dönemine ilişkin sözlerdir"

Duruşmada savunma yapan İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ise "Bu dava tarihsel önemi bulunan bir dava. Üç şapkamı da kullanarak saptama yapacağım. Anayasacı olmam, Yasama Meclisi üyeliği yapmış olmam ve şimdiki savunma görevim... Bizim yakın geçmişimizin Anayasal tarihi ile iç içe olan konulardır bunlar. Burada suçlama konusu olan sözler ve 10 yıldır devam eden dava sürecine baktığımız zaman bazı ayrım ve saptamalar yapmak gerek. Görevin ifa edildiği ve dava konusu sözler cumhurbaşkanının, başbakanlık dönemine ilişkin sözlerdir." diyerek hem dava sürecinin hem de "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunun Anayasa'ya aykırılığına dikkat çekti.

Urfa ve beş avukatının ardından mahkeme heyeti karar için ara verdi. Aranın ardından mahkeme heyeti, Yargıtay'ın kararına uyarak Urfa'nın beraatına karar verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel



