İlk Çin-Rusya Demiryolu Köprüsünün Rusya Bölümü Tamamlandı

VLADİVOSTOK, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin'de Heilongjiang Nehri olarak bilinen Amur Nehri üzerindeki ilk Çin- Rusya demiryolu köprüsünün Rusya bölümünün inşaatı Çarşamba günü tamamlandı. Yıllık 21 milyon ton taşıma kapasitesi olacak şekilde tasarlanan köprü, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletindeki Tongjiang şehri ile Rusya'nın Nizhneleninskoye kentini birbirine bağlıyor. Rusya'nın TASS Haber Ajansı'na göre, köprünün tamamlandığı gün yapılan törene Rusya Başbakan Yardımcısı ve Uzak Doğu Federal Bölgesi'nde Cumhurbaşkanlığı Temsilcisi Yury Trutnev de katıldı. Trutnev, Rusya ve Çin'in köprünün tam olarak faaliyet geçmesi için görüşmeler yaptığını söyledi. Yaklaşık 2.200 metre uzunluğundaki ana köprünün 1.886 metresi Çin'de, 309 metresi ise Rusya'da bulunuyor. Köprünün inşaatına 2014 yılında başlanmış, Çin tarafındaki ana bölüm Ekim 2018'de tamamlanmıştı. Demiryolu köprüsünün rayları ise Ağustos 2021'de döşendi.

Xinhua / Güncel