Türkiye'de bilimsel çalışmaların ve araştırmaların desteklenmesini, başarının ülke ve insanlık hizmetine sunulmasını hedefleyen "İlim Yayma Ödülleri"ne başvurular başladı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen İlim Yayma Ödülleri'ne ilişkin tanıtım toplantısında, daha önce düzenlenen 3 ödüldeki başarı ve tecrübenin kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

Erdoğan, akademisyenlerin "Mühendislik", "Doğa ve Sağlık Bilimleri" ile "Sosyal Bilimler" alanındaki ödüller için İlim Yayma Ödülleri web sitesi üzerinden dijital başvurularının 16 Mayıs itibarıyla alınmaya başlandığını anlattı.

Bu ödüllere aday olabilecek bütün araştırmacıların, akademisyenlerin teşvik edilmesini arzuladıklarını vurgulayan Erdoğan, "Ödüllerimiz aday olma ve aday gösterilme usulüyle verildiği, çok katmanlı bir değerlendirme sürecinden sonra verildiği için ne kadar çok aday namzeti bu ödüllere kendisi aday olur veya aday gösterilirse, ödül sahiplerimizin de düzeyi o kadar artacak demektir." dedi.

Bilal Erdoğan, 2 milyon liralık ödül için bütün araştırmacı ve akademisyenlerin aday olabileceğini, 5 milyon liralık büyük ödül içinse rektörlerin göstermesi suretiyle ödüle aday kişilerin belirleneceğini kaydetti.

İlim Yayma Ödülleri'nin Türkiye'nin en büyük akademik ödülü olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Belki veriliş şekli itibarıyla başvuru alması itibarıyla değerlendirme süreçlerinin detaylı olması, incelikleri itibarıyla dünyanın sayılı akademik ödüllerinden bir tanesi. Çok özgün bir akademik ödül. Bir yandan Türkiye'deki üst düzey akademik çalışmayı, bilimsel araştırmayı ödüllendirmeyi öngörüyoruz, hedefliyoruz. Diğer taraftan da bu vesileyle parlak, genç dimağların, akademisyen namzeti gençlerimizin, çocuklarımızın kariyer olarak bu itibarlı, bu şerefli çok önemli yolu seçmelerini teşvik etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başvurular 31 Temmuz'a kadar alınacak

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün de 81 vilayette 185'in üstündeki şube ve 100'ün üstündeki gençlik merkeziyle her türlü gayret ve çabayla 74 yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Tülün, 75'inci yıllarında böyle güzel bir çalışmanın kendileri için şeref verici olduğunu dile getirdi.

İlim Yayma Ödülleri Ödül Komisyonu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy ise ödüller için 16 Mayıs'ta başlayan başvuru sürecinin 31 Temmuz'da tamamlanacağını ifade etti.

Başvuruların ardından yaklaşık 3,5 aylık süreçte 8 basamakta, 6 farklı kurul tarafından bilimsel değerlendirmeler yapılacağını belirten Sarısoy, kasım sonu ya da aralık ortasına kadar da ödüllerin takdim edileceğini kaydetti.

Sarısoy, İlim Yayma Ödülleri'yle toplumsal sorunlara evrensel düzeyde katkı sağlamak ve çözüm getirmek hedefinde olduklarını dile getirerek, "Dolayısıyla bu tür çalışmalar üreten kıymetli akademisyenlerimizin, araştırmacılarımızın, mucitlerimizin başvurmaları noktasında gayret ediyoruz." şeklinde konuştu.