İLİM YAYMA ÖDÜLLERİ AKADEMİK TOPLANTISI YAPILDI: BÜYÜK ÖDÜL 150 TAM ALTIN

İlim Yayma Vakfı tarafından düzenlenen İlim Yayma Ödülleri akademik tanıtım toplantısı, Ataşehir'deki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İlim Yayma Vakfı Akademik Kurul Başkanı Prof. Dr. Fatih Savaşan, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen rektörler ve akademisyenler katıldı. Toplantı, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın konuşmasıyla başlarken, İlim Yayma Vakfı Akademik Kurul Başkanı Prof. Dr. Fatih Savaşan'ın İlim Yayma Ödülleri hakkında bilgiler vermesinin ardından soru-cevap şeklinde devam etti. Bu yıl başvuruları 14 Temmuz tarihine kadar sürecek olan İlim Yayma Ödülleri'nin, bilim dünyasına önemli katkılarda bulunması bekleniyor. Ödüller, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından akademisyenler ve araştırmacılar tarafından yapılan binlerce başvuru arasından değerlendirilecek. Ödüller, "Büyük Ödül", "Sosyal Bilimler" ve "Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri" olmak üzere üç farklı kategoride sahiplerini bulacak.

"BÜYÜK ÖDÜL 150 TAM ALTIN"

"BU BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI MAYIS AYINDA, TEMMUZ ORTASINA KADAR DEVAM EDECEK"

"İLİM YAYMA ÖDÜLLERİ MALUMUNUZ OLDUĞU ÜZERE BU YIL 3. ÖDÜL DÖNEMİNDE"

Toplantıda konuşan İlim Yayma Vakfı Akademik Kurul Başkanı Prof. Dr. Fatih Savaşan, "İlim Yayma Ödülleri, malumunuz olduğu üzere bu yıl 3. ödül döneminde 2017 yılında başlayan bir serüven. İnşallah bu yıl 3. ödülle yolculuğuna devam ediyor olacak. Kıymetli hocalarım, birçoğunuzun farkında olduğunu düşünüyorum. İlim Yayma Vakfı, bizim vakıf medeniyeti diye özetlediğimiz tevarüs ettiğimiz medeniyetin günümüzdeki en önemli temsilcilerinden birisidir. Ben de şahsen 2018'den itibaren üyesi oldum. Akademik danışma kurulu ilim yayma mezunu, akademisyenlerden oluşturulmuş bir kuruldur. ve İlim Yayma Vakfı'nın misyonunu doldurmak için ilim yaymaya destek olan en önemli kurullardan birisi. İlim Yayma Vakfı biraz önce başkanımızın söylediği gibi yarım asrı geride bıraktı ama cemiyet olarak düşündüğümüzde 72 yılı geride bırakan bir geleneğe sahip. ve kurumsallaşmasının önemli ölçüde tamamlamış" diye konuştu.