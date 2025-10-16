İlim Yayma Cemiyeti'nden 75. Yıl basın buluşması

İLİM Yayma Cemiyeti'nin 75. yıl dönümü kapsamında düzenlenen basın buluşmasında konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Bilal Erdoğan, "Kendi kimliğimizle ve kültürümüzle varoluş meselemiz noktasında gerçekten bu cemiyeti kuran insanlar bu milletin uçurumun kenarından alınmasına vesile olmuştur. Bugün yeniden Türkiye eğer bölgesinde ve dünyada kendisi karar verebilen bir ülke haline gelebildiyse bugün yine bu ülkede yüzyıllara hatta bin yıla tarihimiz, kültürümüz, inancımız, geleceğimiz yaşatılıyorsa bu gönüllülerin başlattığı hareketin desteklediği öğrenciler, burs verdiği eğitimciler akademisyenler buna aracı olmuş diye düşünebiliriz" dedi.

İlim Yayma Cemiyeti'nin 75'inci yıl dönümü kapsamında 'İlimin İzinde İnsanlığın Hizmetinde' başlığıyla gerçekleştirilen basın buluşması Bakırköy'de bir otelde yapıldı. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün ve İlim Yayma Cemiyeti Genel Sekreteri Abdullah Yasir Şahin'in ev sahipliğinde düzenlenen programa, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Cemal Coşkun, Demirören Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Tamer Oskay, CNN Türk Haber Koordinatörü İdris Arıkan, CNN Türk Özel Haberler Müdürü Fulya Öztürk ve medya gruplarının yöneticileri, eğitimciler ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

Program kapsamında İlim Yayma Cemiyeti'nin tarihi mirasına, güncel faaliyetlerine, gelecek vizyonuna yer verildi. Ayrıca yıl boyunca düzenlenecek sergiler, belgesel gösterimleri, anma programları, ilim buluşmaları ve projelerle cemiyetin tarihsel mirasının geniş kitlelere duyurulmasının hedeflendiği belirtildi.

'BU CEMİYETİ KURAN İNSANLAR BU MİLLETİN UÇURUMUN KENARINDAN ALINMASINA VESİLE OLMUŞTUR'

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "İlim Yayma Vakfı olarak bizde İlim Yayma Cemiyeti'miz tarafından 1973 yılında başkanımızın arz ettiği gibi kurulduk. Biz de yakın zamanda 50'nci yılımızı geride bıraktık. 50'nci yılımızla ilgili çalışmalar tertip ettik. Aynı döneme denk gelen deprem münasebetiyle deprem bölgesi yoğunluklu olmak üzere okullarda 50'nci yıl kütüphaneleri yapmış olduk. Bunları da zamanla belki sizlerle paylaşırız" dedi.

'75 YILLIK İLİM YAYMA GELENEĞİ HEM ÜLKEMİZİN TARİHİ İLE ÇOK İLİŞKİLİ'

Erdoğan, "Gerçekten İlim Yayma Cemiyeti Türkiye'deki bu 75 yıllık İlim Yayma Geleneği hem ülkemizin tarihi ile çok ilişkili, çok irtibatlı, sosyal tarihi ile çok irtibatlı. Ülkemizdeki bazı önemli gelişmelerle çok irtibatlı yapıldı. Ama gerçekten bu cemiyeti, aileyi kuran o öncü şahıslar belki de bu milleti uçurumun kenarından almaya vesile olmuş insanlardır. Nedir o uçurumun kenarı? Bizim varoluş meselemiz yani milletçe kendi kimliğimizle ve kültürümüzle varoluş meselemiz noktasında gerçekten bu cemiyeti kuran insanlar bu milletin uçurumun kenarından alınmasına vesile olmuştur. Bugün yeniden Türkiye eğer bölgesinde ve dünyada kendisi karar verebilen bir ülke haline gelebildiyse bugün yine bu ülkede yüzyıllara hatta bin yıla tarihimiz, kültürümüz, inancımız, geleceğimiz yaşatılıyorsa bu gönüllülerin başlattığı hareketin desteklediği öğrenciler, burs verdiği eğitimciler akademisyenler buna belki de aracı olmuş diye düşünebiliriz. Bugün bu nöbeti tutan bu hizmeti idame eden bizler ve bizlerden sonra gelenler inşallah bu bayrağı çok daha yükseklere, Türkiye'nin bu 21. Yüzyıla damgasını vurma iddiası olan Türkiye Yüzyılı hikayesinde önemli birer yapı taşı olmaya vesile olacak şekilde çalışsınlar inşallah diyorum" ifadelerini kullandı.

'İLİM YAYMA CEMİYETİ'NİN 75'İNCİ YILINA ADIM ATMIŞ OLMANIN ONURUNU YAŞIYORUZ'

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, "Bugün burada 11 Ekim 1951'de temelleri atılan Türkiye'nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olan İlim Yayma Cemiyeti'nin 75'inci yılına adım atmış olmanın onurunu yaşıyoruz. Bugün 186 şube, 158 yurt ve 112 eğitim merkeziyle Türkiye'nin dört bir yanında binlerce gence hizmet vermeye gayret ediyoruz. Anadolu'dan gelen evlatlarımız arasında büyük bir sosyal ağ ve güçlü bir gönül bağı kurduk. Hazırladığımız eğitim, rehberlik ve liderlik programlarıyla kendi kaynaklarıyla irtibatlı, dünyayı doğru okuyabilen bilim insanları, öncüler yetiştirmeye gayret ediyoruz. Bu doğrultuda Türkiye genelindeki şubelerimizde ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerle Marifet Okulu programı uyguluyoruz. İstanbul'da eğitim, hukuk, tıp ve psikoloji bölümü öğrencilerine yönelik başlattığımız kariyer programlarını Anadolu'daki şubelerimize modellemek için çalışmalarımız devam ediyor. Cemiyetimiz değişen dünyanın şartlarını hep doğru okudu" şeklinde konuştu.

75'İNCİ YIL ORGANİZASYONU BAĞLAMINDA İLK DİZİ ETKİNLİK SERİSİ GERÇEKLEŞTİRMEYİ PLANLIYORUZ

Tülün, "Bugüne kadar tüm çalışmalarımız şu üç ilkeye sadık kaldık. Doğru işi tespit etmek, doğru yöntemi seçmek ve doğru işte sebat etmek. Bugün ilim yayma çatısı, cemiyet, vakıf, şube ve gönüllüleriyle ilmin, irfanın ve hizmetin birleştiği büyük bir eko sistem oluşturmuştur. Geleceğe dair de düşüncelerimizi sizinle paylaşmak istiyorum. İçinde bulunduğumuz şu günlerden itibaren şubelerimiz, yurtlarımız ve genel merkezimiz bünyesinde yıl boyunca 75'inci yıl organizasyonu bağlamında ilk dizi etkinlik serisi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Yeni dönemde dijital çağın imkanlarını gençlerimizin hizmetine sunacağız. Uluslararası eğitim programlarımızla gönül coğrafyamızın her köşesine ulaşacağız. Değerlerini bilen, çağını anlayan, insanlığa katkı sunan bir nesil yetiştirmeye devam edeceğiz. Biz geçmişine saygılı, geleceğine umutla bakan bir kurumuz. 75. yılımızda geçmişten aldığımız güçle geleceğe daha kararlı adımlarla yürümeye hazırız" dedi.

75'İNCİ YIL ÖZEL BURSLARIMIZ OLACAKTIR

İlim Yayma Cemiyeti Genel Sekreteri Abdullah Yasir Şahin, "İlmin izinde, insanlığın hizmetinde mottosuyla yola çıkmış bulunmaktayız. Bu süreç içerisinde 2026 yılının 11 Ekim'ine kadar birtakım kutlamalarımız olacak. Birincisi bir hitabet yarışması planlıyoruz. İlmin izinde insanlığın hizmetinde mottosuyla 'özüm ilim, gelecek benim' hitabet yarışması. 75'inci yılla alakalı olarak bir hatıra orman projemiz var. 75 yıl boyunca ilim yaymaya hizmet etmiş olan İlim Yarma bünyesinde bulunmuş olan insanlara yönelik olarak bir 'hatıradan hafızaya' kitabımız çıkacaktır. Hatıradan hafızaya belgeseli çalışması yapmaktayız. 75 yıl boyunca ilim yaymaya hizmet etmiş olan hudilerimiz, çalışanlarımız destek verenler, şube başkanlarımızın da içerisinde olduğu bir İlim Yayma Vefa Ödülü projemiz bulunmaktadır. 75'inci yıla yönelik olarak bildiğiniz gibi İlim Yayma zaten binlerce burs vermektedir. Ama 75'inci yıl özel olarak bir burs planlanmamız olmuştu. 75'inci yıl özel burslarımız olacaktır. 75'inci yıl için kütüphane ve diğer ihtiyaçlara yönelik olarak çalışmalarımız ve desteklerimiz olacaktır" ifadelerini kullandı.