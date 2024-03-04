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İlim Dünyası Derneği'nden 1000 aileye Ramazan yardımı

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İlim Dünyası Derneği, Konya'da 1000 ihtiyaç sahibi aileye Ramazan öncesi gıda kolisi ve yardım malzemesi ulaştırdı. 40 gönüllü dernek üyesi, Konya'ya bağlı 33 köyde ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdı. 1000 aileye 13 araç gıda kolisi ve yaşam malzemesi verildi. Yardım çalışmaları devam edecek.

İlim Dünyası Derneği'nce, Konya'da 1000 ihtiyaç sahibi aileye Ramazan ayı öncesi gıda kolisi ve yardım malzemesi ulaştırıldı.

Ramazan ayı girmeden ihtiyaç sahibi ailelerin iftar, sahur sofralarında ve dualarında yer almayı amaçlayan İlim Dünyası Derneği'nden alınan bilgiye göre, 40 gönüllü dernek üyesi, Konya'ya bağlı 33 köyde ihtiyaç sahiplerine ulaştı.

Belirlenen 1000 ihtiyaç sahibi aileye 13 araç gıda kolisi ve yaşam malzemesi verildi.

Yardım çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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