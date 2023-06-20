Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Ilıksu mevkisinde yağışlarla birlikte derenin debisi yükseldi. Bir yaya köprüsü ise derenin yükselen debisine dayanamayarak yıkıldı. O anlar ise amatör kameraya yansıdı. Jandarma ekipleri yolu ulaşıma kapattı.

Ilıksu deresinin taşmasıyla köprü yıkıldı

Jandarma yolu ulaşıma kapattı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Ilıksu mevkisinde yağışlarla birlikte derenin debisi yükseldi. Bir yaya köprüsü ise derenin yükselen debisine dayanamayarak yıkıldı. O anlar ise amatör kameraya yansıdı.

Kozlu ilçesine bağlı Ilıksu mevkisinde geceden bu yana etkili olan çok kuvvetli yağışın ardından derenin debisi yükseldi. Yükselen dere restoran ve evlere giden yolla birleşti. Derenin getirdiği odunlar bir yaya köprüsünün altında birikti. Vatandaşlardan birisinin köprünün altındaki odunlara müdahale ettiği sırada köprü yıkıldı. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Dron ile havadan görüntülenen Ilıksu mevkisinde jandarma ekipleri yolu ulaşıma kapattı. Tarlalardaki mahsuller sular altında kaldı. Denizle birleşen derenin seviyesinin düşmesiyle birlikte temizlik çalışmalarının yapılması bekleniyor. Köprünün yıkılmasıyla korku yaşadıklarını anlatan Selda Koca, "Her sene hemen hemen bu aylarda seli yaşıyoruz. Ilıksu mahvoluyor. Köprü de gitti. Toparlanmak da zor. Yardımlar da kısıtlı. Bahçeler, mahsuller gitti. İnsanların emekleri gitti. Gece de olabilirdi. Gece daha sıkıntılı olurdu. Geçen yıl araba denize gitmişti. Gece yağmış sabahleyin biraz daha yağınca kuvvetlendi. Köylerden yağan yağmurla beraber kuvvetlendi. Bir süre böyle toparlanmaz. Derenin debisi yükseldi. Köprü yıkıldı" diye konuştu.