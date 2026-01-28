Haberler

Erzincan'ın 'nazar boncuğu' dondu; ortaya güzel görüntüler çıktı
Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan ve 'nazar boncuğu' olarak bilinen Polat Gölü, soğuk hava nedeniyle donarak muhteşem manzaralar sundu. Belediye Başkanı Mehmet Elçi, gölün donmuş görüntülerini paylaşarak doğanın güzelliklerine dikkat çekti.

ERZİNCAN'ın İliç ilçesinde bulunan ve halk arasında 'nazar boncuğu' olarak tarif edilen Polat Gölü, soğuk hava nedeniyle buz tuttu; ortaya güzel manzaralar çıktı.

İliç ilçesine bağlı Boyalık ve Hasanova köyleri arasında yer alan ve yaklaşık 350 metre çapındaki dairesel yapısıyla dikkat çeken göl, soğuk hava nedeniyle dondu. İliç Belediye Başkanı Mehmet Elçi, Polat Gölü'nün donmuş görüntülerini sanal medyadan paylaşıp, "Munzur Dağları'nın manzarası içinde, İliç Barajı ve Aydınlık Kanyon'a komşu bu güzel gölümüz, doğanın bize sunduğu en özel duraklardan biri olarak keşfedilmeyi bekliyor. Her mevsim ayrı güzel, her karede ayrı huzur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

