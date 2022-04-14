İliç'teki madende bilirkişi incelemesi yapıldı

ERZİNCAN (DailyMotion.com) - Erzincan'ın İliç ilçesinde 2010 yılından bu yana altın madenciliği yapılıyor. Şimdi madenin siyanürlü atık barajının üç kat büyütülmesi söz konusu. Bunun için ÇED raporu hazırland ancak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği itiraz ederek dava açtı. Bugün alanda bilirkişi incelemesi vardı.

DailyMotion.com / Güncel