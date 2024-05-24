İliç'teki Altın Madeni Kazasıyla İlgili Yeni Bilirkişi Raporu Yayımlandı

(İLİÇ) - İliç'te Anagold Madencilik'e ait Çöpler Altın Madeni'nin liç sahasında meydana gelen kaymayla ilgili yeni bilirkişi raporu yayımlandı. Raporda olay, "iş kazası" olarak değerlendiridi. 13 kişi asli kusurlu sayıldı, daha önce gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan Anagold Ülke Müdürü Cengiz Yalçın Demirci ile birlikte 6 kişi tutuklandı.

İliç'te Anagold Madencilik'e ait Çöpler Altın Madeni'nin liç sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen liç kaymaysıyla ilgili yeni bilirkişi raporu hazırlandı.

Raporda, meydana gelen olay 'iş kazası' olarak nitelendirilirken, Anagold Madencilik'in Türkiye Müdürü Cengiz Yalçın Demirci'nin aralarında olduğu 13 kişi asli kusurlu sayıldı. Raporda, 26 kişinin ise tali kusurlu olduğu belirtildi.

Raporda, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) izin belgeleri de değerlendirildi. ÇED olumlu raporunda imzası bulunan yetkililer bilirkişilerce asli kusurlu bulundu. "bazı kirletici parametrelerin sınır değerlerinin üzerinde olmasına rağmen ÇED izni verildiği görüldüğüne" dikkat çekildi.

Olayın meydana gelmesinde, liç yığınlarında Faz4B'de "kapasite artışına gidildiği" "projede tasarımda eksikliklerin" bulunduğu ve "takip edilmediği" ifade edildi.

Yine yığın liç Faz 5 inşaatı sırasında "yakın mesafelerde ve yüksek miktarda patlayıcı kullanıldığı", "Uyarı sistemlerinin yetersiz olması", "Çatlakların uyarı vermesi sonrası olayın etkin şekilde yönetilmesini sağlayacak sistemin bulunmamasının" etkili olduğu belirtildi.

"Çevre kirliliğine sebep oldu"

Öte yandan, maden ve Çevre Kanunu kapsamındaki yükümlüklerin yerine getirilmediği nedeniyle olayın"çevre kirliliğine sebep olduğuna" dikkat çekildi.

Olayın asli sebebi "ihmalkarlık"

Liç yığınının yapıldığı topografyanın olumsuz koşullarda olmasına rağmen "kapasite artışına gidilmiş olması", "projenin eksik ve yetersiz ve denetiminde bu durumun göz ardı edilmiş olması" takiibin yetersiz/ihmalkar" bulunması ve olay günü "erken uyarı veren heyelan olayının gerçekleşme saatine kadar iyi yönetilmemiş olması "olayın asli sebebi" olarak değerlendirildi.

Anagold Türkiye Müdürü asli kusurulu bulundu.

Anagold Ülke Müdürü Cengiz Yalçın Demirci, "Ciddi bir iletişim ve yönetim kuramaması olayı yönetemediği" gereğince asli kusurlu bulundu. Demirci, olaydan sonra gözaltına alınmış serbest bırakılmıştı.

Raporda, asli sorumlu olarak SSR, Global Projeler Başkan Yardımcısı John Harmse gösterilirken, asli kusurlular arasında operasyon şefi Iain Ronald Guılle, Anagold, Sürdürülebilir Yatırım Projeleri Müdürü Shaun Schwartz, GRE Tasarım Mühendisleri Luis QUİRİNDONGO ve Vinh LUU LE, GRE Kontrol Mühendisi Kevin Gunesch, Anagold, Kıdemli Geoteknik Mühendisi Ali Rıza, Anagold Maden Operasyon Şefi Fuat yılmaz, Anagold, Delme Patlatma Mühendisi Muhammed Kılıç Kalender, INR, Proje Koordinatörü Ömer Ardıç işçi sağlığı ve güvenliği müdürü ve çeşitli mühendislerden oluşan 13 kişi yer aldı.

Ne olmuştu?

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen maden göçüğünde kaybolan 9 işçiden 4'ünün cansız bedenine ulaşılmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi Iain Ronald Guılle'nin de aralarında bulunduğu 8 zanlı tutuklanmış, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.