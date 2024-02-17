Üye Girişi
Haberler

İliç'teki altın madeni faciasında 6 kişi tutuklandı

Güncelleme:

Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; İliç'teki altın madeninde meydana gelen faciaya ilişkin yürütülen soruşturmada mahkemeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; İliç'teki altın madeninde meydana gelen faciaya ilişkin yürütülen soruşturmada mahkemeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 9 işçinin kayan toprağın altında kaldığı facia sonrası Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve 8 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında savcılar, olay yeri keşif ve inceleme işlemlerini yapıp delil topladı. Olay yerinden ve çevresinden alınan toprak ve su numuneleri inceleme için yetkili kimya laboratuvarlarına gönderildi.

Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklama talebi; 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılma talebi ile mahkemeye sevk edildi.

Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; mahkemeye sevk edilen 8 kişiden 6'si tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Erzincan Valiliği Erzincan Soruşturma Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Tarihte bugün ne oldu? 19 Şubat'ta doğan ünlüler! 19 Şubat'ta ne oldu? 19 Şubat ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 18 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 18 Şubat'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 17 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 17 Şubat'ta yaşananlar! Gardaşov diziden ayrılıyor mu? Gardaşov neden yok? Numeroloji nedir? Numeroloji hesaplama ve sayıların anlamları 8 Mayıs hangi burç? 8 Mayıs günü doğanlar hangi burç olur? Doğum günü 8 Mayıs olanların burcu nedir? 7 Mayıs hangi burç? 7 Mayıs günü doğanlar hangi burç olur? Doğum günü 7 Mayıs olanların burcu nedir? 6 Mayıs hangi burç? 6 Mayıs günü doğanların burcu nedir? 6 Mayıs günü hangi burç kadını ve erkeği? 6 Mayıs hangi burca ait? 5 Mayıs hangi burç? 5 Mayıs günü doğanların burcu nedir? 5 Mayıs günü hangi burç kadını ve erkeği? 5 Mayıs hangi burca ait? 4 Mayıs hangi burç? 4 Mayıs günü doğanların burcu nedir? 4 Mayıs günü hangi burç kadını ve erkeği? 2 Mayıs hangi burç? 2 Mayıs'ta doğanlar hangi burçtur? 2 Mayıs günü hangi burç kadını ve erkeği? Masa başında çalışanların yakalandığı hastalıklar! Masa başı hastalıkları! Ofis çalışanlarının meslek hastalıkları Boyun tutulmasına ne iyi gelir? Boyun tutulmasına iyi gelen şeyler! Boyun tutulması nasıl geçer? Boyun tutulması egzersizleri! Parkinson hastalığı nedir? Parkinson hastalığı belirtileri nelerdir? Parkinson hastalığı kimlerde görülür? Parkinson evreleri nelerdir? Akciğer kanseri belirtileri nelerdir? Akciğer kanseri ilk evre belirtileri! Akciğer kanseri 4 evre ölüm belirtileri nedir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title