Haberler

İliç Altın Madeni'nde Toprak Kayması Davası Devam Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybeden işçilerin davasının dördüncü duruşmasında, tutuklu sanıklardan ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili bilirkişi raporu değerlendirildi.

ERZİNCAN'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde geçen yıl meydana gelen 9 işçinin hayatını kaybettiği toprak kaymasına ilişkin 5'i tutuklu 43 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşmasında, tutuklu 5 sanıktan Proje Müdürü Shaun Keady Swartz ve NR Proje Koordinatörü Ömer Ardıç, adli kontrol şartıyla salıverildi

İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat 2024'te saat 14.28'de meydana gelen heyelanda toprak altında kalan Adnan Keklik, Kenan Öz, Ramazan Çimen, Uğur Yıldız, Abdurrahman Şahin, Fahrettin Keklik, Mehmet Kazar, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara hayatını kaybetti, İsa Taşdelen ve İshak Demir de yaralandı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada, Anagold Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Iain Ronald Guille, Proje Müdürü Shaun Keady Swartz, İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Selçuk Çiftlik, INR Proje Koordinatörü Ömer Ardıç ve Anagold eski Kıdemli Jeoteknik Mühendisi Ali Rıza Kalender tutuklandı.

İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak 69 sayfalık iddianame hazırlandı. 12 kişinin taksirle ölümüne ve yaralanmasına neden olmaktan 'asli kusurlu', 31 kişinin ise 'tali kusurlu' bulunduğu olayla ilgili Erzincan 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın dördüncü duruşması yapıldı. 5'i tutuklu 43 sanığın, taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davanın duruşmasında, yeni bilirkişi raporu da değerlendirildi.

Rapora göre olayın temel nedeni, yığın liç sahasının jeoteknik tasarımında kullanılan hatalı zemin ve stabilite parametreleri nedeniyle tabandan başlayan yenilme; yani tasarım kaynaklı mühendislik hatası belirleyici etken olarak değerlendirildi. Olay günü izleme sistemlerinin çalıştığı, radar ve TARP verileriyle hareketin tespit edildiği, erişimin sınırlandırıldığı ve patlatmaların olayla ilişkisinin bulunmadığı belirtilen raporda, bilirkişi heyeti, işletme ve çevre yönetimi süreçlerinin mevzuata uygun yürütüldüğünü ve planlı prosedürlerin uygulandığını değerlendirdi.

Bilirkişi heyeti, tasarım kaynaklı sürecin yanında, sınırlı sayıda bireysel teknik sorumluluk tespiti de yaptı. Bu kapsamda raporda, operasyon başkan yardımcısı, kıdemli geoteknik mühendisi, operasyon direktörü, GRE tasarım ve kontrol mühendisleri ve altyapı çalışmaları müdürü için 'ağır derecede özene aykırılık' değerlendirmesine yer verildi.

Çevresel etkiler açısından kimyasal kaynaklı bir canlı ölümüne rastlanmadığı, müdahalelerin etkin biçimde yapıldığı ve izleme sonuçlarının kamu kurumlarıyla paylaşıldığı aktarıldı.

2 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti yapılan duruşma sonunda Proje Müdürü Shaun Keady Swartz, NR Proje Koordinatörü Ömer Ardıç'ın adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine, diğer 3 sanığın tutukluluklarının devamına karar verdi. Mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmayı 6 Ocak 2026'ya erteledi.

Bu arada hayatını kaybeden işçilerden Uğur Yıldız'ın ailesi, KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri duruşma öncesi basın açıklaması yaptı.

Haber-Kamera: Muzaffer KOŞAN / ERZİNCAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı
Düşen kargo uçağıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi verdi: Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin

Düşen uçakla ilgili acı haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi

Tutuklu eski belediye başkanı için tahliye kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
Kastamonu'da 5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor

5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı

O öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
Ümit Milli Futbol Takımı'nın İstanbul'daki Ukrayna maçı biletleri ücretsiz

Milli takımın İstanbul'daki maçı taraftarlara ücretsiz
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi

Oğluyla birlikte sırra kadem basan anneden de acı haber geldi
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Çalışmayan motorunu ateşe verdi, karşısına geçip keyifle izledi

Çalıştıramayınca ateşe verdi, karşısına geçip keyifle izledi
Filistinli esirlere yönelik idam yasa tasarısı onaylanınca tatlı dağıttı

Skandal kutlama! Baklava dağıttı
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı ertelendi

Acı haberin ardından karar verildi! Komisyon toplantısı ertelendi
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.