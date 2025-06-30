İliç Altın Madeni Heyelanında 43 Sanığın Yargılanmasına Devam Ediliyor

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Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen heyelan sonucu 9 işçinin yaşamını yitirmesiyle ilgili 5'i tutuklu 43 sanık, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçlamasıyla yargılanıyor. Duruşmada sanıklar, beraat ve tahliye taleplerinde bulundu.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 9 işçinin toprak altında kalarak yaşamını yitirdiği heyelana ilişkin 5'i tutuklu 43 sanığın, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" ve "Çevreyi taksirle kirletmek" suçlarından yargılanmasına devam ediliyor.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Ali Erdi S, Aykut A. ve Funda A. ile taraf avukatları ve müştekiler hazır bulundu.

Tutuklu sanıklar Iaın Ronald Guılle, Shaun Keady Swartz, Ali Rıza Kalender, Selçuk Çiftlik ve Ömer Ardıç ise duruşmaya bağlı bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Duruşmaya, firari sanıklar, John H, Kenan Ö, Luis Q, Vınh Luu D L, Kevin James G, Kevin Joseph R. ve Wıllıam Keıth M. ise gelmedi.

Tutuklu sanık Iaın Ronald Guılle, tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında, daha önceki duruşmalarda verdiği ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, tutukluluk süresinin göz önünde bulundurularak beraat ve tahliyesini talep etti.

Ali Rıza Kalender ise SEGBİS üzerinden yaptığı savunmada, bölgede yaşanan heyelanla ilgili önceden yazılı ve sözlü uyarılarda bulunduğunu ve bölgedeki araçları geri çevirdiğini savunarak, kendisinin de 10 dakikalık farkla heyelandan kurtulduğunu belirtti.

Kalender, beraat ve tahliyesini istedi.

Diğer sanık ve avukatlarının savunma yaptığı duruşma, tanıkların dinlenmesiyle devam ediyor.

İddianameden

İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çöpler köyündeki maden sahasında 13 Şubat 2024'te Adnan Keklik, Kenan Öz, Ramazan Çimen, Uğur Yıldız, Abdurrahman Şahin, Fahrettin Keklik, Mehmet Kazar, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara'nın toprak altında kalarak hayatını kaybettiği, İsa Taşdelen ve İshak Demir'in yaralandığı toprak kaymasına ilişkin tutuklu sanıklar Iaın Ronald Guılle, Shaun Keady Swartz, Ali Rıza Kalender, Selçuk Çiftlik ve Ömer Ardıç ile 38 tutuksuz sanığın yer aldığı 69 sayfalık iddianame hazırlandı.

Toprak kaymasının meydana geldiği gün olay öncesi, olay anı ve sonrasında yaşanan gelişmeler, bu kazalar konusunda uzman ve literatüre hakim bilirkişilerden oluşan heyetin 23 Mayıs ve 7 Haziran tarihlerinde bilirkişi raporlarını sundukları ve bu raporlar incelendiğinde 43 sanığa kusur verildiği, sanıklardan 12'sinin asli, 31'inin tali kusurlu oldukları belirtiliyor.

İddianamede, tüm sanıkların "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis ve altın madenini o dönem işleten şirketin Kanadalı yöneticisi tutuklu sanık Iaın Ronald Guılle ile tutuksuz sanık Cengiz D. ile Kenan Ö. hakkında ayrıca "Çevreyi taksirle kirletmek" suçlarından adli para ya da toprak, su veya havada kalıcı etki bırakması halinde 2 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
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