ABD'de Somali asıllı Temsilciler Meclisi üyesi Omar, oğlunun ICE tarafından durdurulduğunu açıkladı

ABD'de Somali asıllı Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar, oğlunun İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlilerince durdurulduğunu, pasaportunu ibraz etmesinin ardından serbest bırakıldığını bildirdi.

CBS News'ün haberine göre, Omar, oğlunun alışveriş yaptığı bir mağazadan çıktıktan sonra ICE tarafından durdurulduğunu söyledi.

Omar, oğlunun pasaportunu ibraz etmesinin ardından serbest bırakıldığını kaydetti.

ICE görevlilerinin daha önce de oğlunun ibadet ettiği bir camiye girdiğini, ancak herhangi bir olay yaşanmadan ayrıldıklarını ifade eden Omar, oğlunun "durdurulma ihtimaline karşı pasaportunu her zaman yanında taşıdığını" belirtti.

Omar, ICE'ı "ırksal profilleme" yapmakla suçlayarak, "Belgesiz olduklarını düşündükleri, Somali kökenli gibi görünen genç erkekleri arıyorlar." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 22 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Minnesota eyaletindeki Somalili göçmenlere yönelik "geçici koruma statüsü" programının sonlandırıldığını duyurmuştu.

Trump, 3 Aralık'ta yaptığı açıklamada, "zar zor bir ülke" olarak nitelendirdiği Somali'den göçmenlerin ülkede barınmasını istemediğini belirterek, Omar'ı da "beceriksiz, berbat ve çöp" olarak nitelendirmişti.

ABD'de yaşayan Somali uyruklu göçmenlerin Minnesota eyaletini "mahvettiğini" savunan Trump, Omar'ın da "ülkeden atılması" gerektiğini söylemişti.

Omar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trump'a mesajım: Nefret dolu söylemlerin işe yaramayacak. Somali kökenli Amerikalılar burada kalacak." ifadesini kullanmıştı.

Geçici koruma statüsü

Göreve gelmesinden bu yana Haiti, Venezuela ve Afganistan gibi ülkelere yönelik geçici koruma statüsünün kaldırılması yönünde adım atan Trump'ın bu girişimlerinden bazıları yargı engeliyle karşılaşmıştı.

Geçici koruma statüsü, göçmenlerin, ülkede çalışabilmesine olanak tanırken, sınır dışı edilmelerinin önüne geçiyor.