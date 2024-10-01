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İlhan Durgut'un Zorba Balesine Yunanistan Daveti

İlhan Durgut'un Zorba Balesine Yunanistan Daveti
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Ankara Devlet Opera ve Balesi başdansçısı İlhan Durgut, Yunanistan'ın Atina şehrinde 9 Ekim'de sahnelenecek Zorba balesinde 'John' karakteriyle sahne alacak. Durgut, bu davetin kariyerinde özel bir yeri olacağını belirtti.

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) başdansçısı İlhan Durgut, Yunanistan'ın başkenti Atina'da 9 Ekim'de sahnelenecek Zorba balesine davet edildi. Durgut, başrolde "John" karakterine hayat verecek.

Usta yazar Nikos Kazancakis'in dünyaca ünlü romanından sahneye uyarlanan Zorba, Mikis Theodorakis'in müziği, Lorca Massine'nin libretto ve koreografisiyle, geçen sezon ADOB tarafından sahneye taşınmıştı. 5 yılın ardından seyirciyle buluşan balede, "Zorba"yı Eren Keleş, "John"u ise İlhan Durgut oynuyordu.

Yunanistan Opera ve Balesi, yeni sezonun açılışında sahneleyeceği Zorba eseri için balet İlhan Durgut'u davet etti.

Durgut, davete ve sanat hayatına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011'den beri Ankara Devlet Opera ve Balesinde dans ettiğini söyledi.

Provalarda uzun, yorucu süreçlerin olduğunu ve ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını vurgulayan Durgut, "Zorba balesi Ankara'da 15 yıldır aralıklı olarak sahneleniyor. Zorba'da ilk olarak Manolies'i oynamıştım. Lorca Massine'nin 5 yılın ardından geçen sezon bizi çalıştırmasıyla John karakterini canlandırmaya başladım. Bu sezonda da Ankara'da John karakteriyle dans edeceğim." dedi.

Zorba balesinin, sirtaki ve final danslarının hareketli olması sebebiyle seyirciden ilgi gördüğünü belirten Durgut, seyircinin ilgisi sebebiyle her temsil sonrasında perdeyi uzatarak, çok defa "bis" yaptıklarını söyledi.

Durgut, şunları kaydetti:

"Geçen sezon koreograf Lorca Massine ile provaları yaptık. Çok güzel geçti provalar. Massine, Atina'da yapılacak Zorba balesine davet etti. Yunanistan'dan Devlet Opera ve Balesine gönderilen çok güzel bir mektupla davet edildim. Çok özel duygular yaşadım. Türkiye'den bir tek ben gidiyorum. Provalarda önce Slovenya'da 40 kişilik bir ekiple çalışacağız sonrasında Atina'ya geçeceğiz. Atina'daki Zorba balesinde de John karakteriyle 9 Ekim'de dans edeceğim. İlk kez yurt dışında tek başıma dans edeceğim. Çok heyecanlıyım. Bu davetin, benim kariyerimde özel bir yeri olacak."

"Temsil, Theodorakis'in Zorba müziklerini bestelemesinin 60'ıncı yılına denk geldi"

Koreograf Lorca Massine'nin enerjisi çok farklı bir öğretici olduğunu, onunla çalışmayı stresli ve bir o kadar da eğitici gördüğünü dile getiren Durgut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendinize dikkat etmeyi, sağlıklı beslenmeyi ve yaşamayı Lorca Massine'de görebilirsiniz. Başından beri Zorba'yı sahneye kendisi koyduğu için her şeye hakim. Atina'daki bu temsil, besteci Mikis Theodorakis'in Zorba'da seslendirilen müzikleri bestelemesinin 60'ıncı yılına denk geldi. Ayrıca 2025 yılı Theodorakis'in doğumunun 100'üncü yılına denk gelmesi sebebiyle gelecek yıl Londra, Paris, Roma ve Melbourne kentlerinde küresel bir Zorba turu olacak. Atina'da 9 Ekim'de yapılacak temsil, bu turun başlangıcı olarak görülüyor. Böylesine bir temsile, Yunanistan'ın Ankara Devlet Opera ve Balesine özel davet ile beni çağırmaları beni çok özel hissettirdi."

Bir esere günde en az 6-7 saat çalıştığını, herkesin fiziksel özelliklerinin farklı olduğunu anlatan Durgut, "Dansçı olarak kendine ne kadar dikkat edersen, bale ömrün de o kadar uzun oluyor. 31 yaşındayım ve kendimi çok iyi hissediyorum. Düzeni sağlamaya çalışıyorum. Mesleğime de devam edeceğim." diye konuştu.

Yurt dışında başka ülkelerde de Türkiye'yi temsil etmek istediğini belirten Durgut, yazışmaların bazı ülkelerle sürdüğünü, Kuzey İrlanda ve Londra'daki temsillerde ülkeyi temsil etmek için uğraştıklarını ifade etti.

İlhan Durgut, Devlet Opera ve Balesine kendisine verdiği izin, Lorca Massine ve Yunanistan'a da davetleri için teşekkür etti.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel

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