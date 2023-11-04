İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığına Aday Olmayacağını Açıkladı: "Bu Anti Demokratik, Siyasetsiz ve Kişilere İndirgenmiş Yarışın Parçası Olmayı...

Eski CHP İstanbul Milletvekili ve eski PM üyesi İlhan Cihaner, bugün başlayan CHP 38. Olağan Kurultayı’nda CHP Genel Başkanlığına aday olmayacağını açıkladı. Cihaner, adaylığına ilişkin, “Yoğun bir medya manipülasyonu ile güç algısı yaratılarak kurultay süreci yalnızca iki kişinin yarıştığı ‘siyasetsiz’ bir psikolojik savaşa dönüştürülmüştür. ‘Vatan Cephesi’ katılımlarını andıran imza açıklamaları baskıya dönüştürülerek diğer aday adaylarının demokratik temsilleri engellenmiştir. O kadar ki ‘diğer adaylara imza desteği verileceği’ dedikoduları yayılarak bizlere destek olan delegelerimizin destekleri şaibeli hale getirilmiştir. Bu anti demokratik, siyasetsiz ve kişilere indirgenmiş yarışın parçası olmayı reddediyoruz” açıklamasını yaptı.

Eski CHP İstanbul Milletvekili ve eski PM üyesi İlhan Cihaner, bugün başlayan CHP 38. Olağan Kurultayı'nda CHP Genel Başkanlığına aday olmayacağını açıkladı. Cihaner, adaylığına ilişkin, "Yoğun bir medya manipülasyonu ile güç algısı yaratılarak kurultay süreci yalnızca iki kişinin yarıştığı 'siyasetsiz' bir psikolojik savaşa dönüştürülmüştür. 'Vatan Cephesi' katılımlarını andıran imza açıklamaları baskıya dönüştürülerek diğer aday adaylarının demokratik temsilleri engellenmiştir. O kadar ki 'diğer adaylara imza desteği verileceği' dedikoduları yayılarak bizlere destek olan delegelerimizin destekleri şaibeli hale getirilmiştir. Bu anti demokratik, siyasetsiz ve kişilere indirgenmiş yarışın parçası olmayı reddediyoruz" açıklamasını yaptı.

Eski İstanbul Milletvekili ve eski Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner, CHP'nin bugün başlayan 38. Olağan Kurultayı'nda CHP Genel Başkanlığı'na aday olmayacağını açıkladı. Cihaner'in bugün X (Twitter) hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"YETKİN KADROLARIN BELİRLENMESİ YERİNE BELEDİYE OLANAKLARININ YARIŞTIRILDIĞI ÇİRKİN BİR ORTAM YARATILMIŞTIR"

"Partimizin geçmiş muhasebesinin yapılması, geleceğe ve iktidara giden yolun tartışılması, politik doğrultunun belirlenmesi gereken 38. Kurultayımız, maalesef partiyi bugüne getirenlerin ikiye ayrılarak, ilerletici bir dönüşümün ve yeniden inşanın boğulduğu bir açmaza mahkum edilmiştir. Siyasi yaklaşımların tartışılması, yetkin kadroların belirlenmesi yerine belediye olanaklarının yarıştırıldığı çirkin bir ortam yaratılmıştır.

"KURULTAY SÜRECİ YALNIZCA İKİ KİŞİNİN YARIŞTIĞI 'SİYASETSİZ' BİR PSİKOLOJİK SAVAŞA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜR"

Öte yandan yoğun bir medya manipülasyonu ile güç algısı yaratılarak kurultay süreci yalnızca iki kişinin yarıştığı 'siyasetsiz' bir psikolojik savaşa dönüştürülmüştür. 'Vatan Cephesi' katılımlarını andıran imza açıklamaları baskıya dönüştürülerek diğer aday adaylarının demokratik temsilleri engellenmiştir. O kadar ki 'diğer adaylara imza desteği verileceği' dedikoduları yayılarak bizlere destek olan delegelerimizin destekleri şaibeli hale getirilmiştir.

"BU ANTİ DEMOKRATİK, SİYASETSİZ VE KİŞİLERE İNDİRGENMİŞ YARIŞIN PARÇASI OLMAYI REDDEDİYORUZ"

Bu anti demokratik, siyasetsiz ve kişilere indirgenmiş yarışın parçası olmayı reddediyoruz. Bize imza ve omuz veren tüm yoldaşlarımıza saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Yolumuz uzun ve meşakkatli. Çoğu büyük mücadelelerden gelen Kurultay Delegelerimizin tüm bu anti demokratik koşullara rağmen en doğruyu tercih edeceklerine dair umudumuzu diri tutuyoruz. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, Yaşasın Cumhuriyet."