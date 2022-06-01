İlham Veren Kentin İlham Veren Sporcular Çeşme'den başarıyla döndü - Haberler

Sporcuları Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel uğurladı.Yarımada Oyunları'na katılan Efes Selçuklu sporcular 7 branşta birincilik ve birçok branşta derece kazanarak Efes Selçuk'a büyük bir gurur yaşattılar.

23- 29 Mayıs tarihleri arasında Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde "Haydi Spora" sloganıyla düzenlenen Yarımada Spor Oyunları, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Çeşme Belediyesi, Karaburun Belediyesi, Seferihisar Belediyesi, Urla Belediyesi ve Güzelbahçe Belediyesi ve Efes Selçuk Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleşti. Oyunlarda, Basketbol, Futbol, Kros, Mini Voleybol, Masa Tenisi, Plaj Voleybolu, Kros, Oryantiring, Satranç, Tenis, Yelken ve Açık Su Yüzme gibi spor branşlarında 900 sporcu 11 dalda mücadele etti.

Efes Selçuk adına Çeşme Yarımada Oyunları'na katılan ilham veren sporcular futbol, kros, voleybol, satranç, masa tenisi, plaj voleybolu branşlarında önemli başarılar elde ettiler.

İlham Veren Kentin İlham Veren Sporcuları, Voleybol Branşında Minik Erkeklerde takım olarak 1. ve 2. , Minik Kızlarda takım olarak 1.ve 3. , Plaj Voleybolu BranşındaYıldız Erkeklerde takım olarak 1. 2.ve 3. , Genç Erkeklerde 1.ve 3., Yıldız Kızlarda 2. ve 3. , Satranç branşında İlkokullar arasında takım olarak 2.,Ortaokullar arasında takım olarak 2.'lik kazanırken yine satranç branşında Berra Sertoğlu ferdi olarak 1,'lik kazandı.

Kros Yıldız Erkek Takım 1.liği, Kros Yıldız Kız Takım 3.lüğü, ödüllerinin yanı sıra Kros Yıldız Erkeklerde Ali Akçura ferdi olarak birinci,Kros Yıldız Kızlarda ferdi olarak Bahar Semiz 1.'liği, Melda Karakaş ise ferdi olarak ikinciliği elde ettiler. Futbolda Yıldız Takım 2.'liği,Masa Tenisinde Arda Yılmaz 2. liği elde ederek Efes Selçuk'u gururlandırdılar.

Bültenler / Güncel