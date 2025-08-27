İlham Aliyev: Zengezur Koridoru Bölgenin Kazancı Olacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengezur Koridoru'nun açılmasından tüm bölgenin kazançlı çıkacağını söyledi.

Aliyev, Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyon kanalına verdiği röportajda, Azerbaycan'ın ana kısımlarını Nahçıvan'a bağlayacak ve Zengezur Koridoru diye nitelendirilen ulaşım hattını değerlendirdi.

Sovyet döneminde Azerbaycan'ın ana kısmı ile Nahçıvan arasındaki geçişte sorun olmadığını hatırlatan Aliyev, "Ermenistan saldırılara başlayınca bu bağlantıyı kesti. Bugün Nahçıvan'a ancak uçakla ya da İran üzerinden gidilebiliyor. Gürcistan ve Türkiye üzerinden daha uzun bir rota da mümkün fakat bu ciddi zorluklar yaratıyor." diye konuştu.

Aliyev, 2020'deki 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra Azerbaycan'ın askeri üstünlüğüne rağmen Zengezur hattını zorla almadıklarını vurgulayarak, "O dönem Ermenistan ordusu çökmüştü, biz ise sadece sınırımızda durduk. Beş yıldır Ermenistan ile bu konuda müzakere ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın süreçte aracılık yaptığını belirten Aliyev, "Bizim talebimiz, 40 kilometrelik bu güzergahta güvenliğin sağlanmasıydı. Trump yönetimi bu kaygımızı anlayışla karşıladı ve TRIPP (Trump'ın Uluslararası Barış ve Refah Rotası) adını verdiği proje ortaya çıktı. Altyapı uzun sürmeyecek, mesafe sadece 42 kilometre." diye konuştu.

Aliyev, projeye ABD'li yatırımcıların da dahil olabileceğini söyleyerek, "Bizim için kimin inşa edeceği değil, yolun yapılması ve güvence altına alınması önemlidir." dedi.

Zengezur Koridoru'nun sadece Azerbaycan'ın iki bölgesini değil, aynı zamanda uluslararası taşımacılığı birleştireceğini vurgulayan Aliyev, "Bugün Orta Koridor, Asya'yı Hazar üzerinden Gürcistan ve Türkiye aracılığıyla Avrupa'ya bağlıyor. Zengezur Koridoru ise alternatif yaratacak. Bu hat açıldığında Ermenistan da transit gelir elde edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Aliyev, Ermenistan'ın koridoru açmadığı 5 yıl boyunca İran üzerinden "Aras Koridoru" adıyla alternatif güzergah üzerinde çalıştıklarını, yeni köprü ve yol yatırımları yaptıklarını kaydetti.

Zengezur'un aynı zamanda Kuzey-Güney hattına da katkı sağlayacağını dile getiren Aliyev, "Bu güzergah sadece Doğu-Batı değil, aynı zamanda Kuzey-Güney koridoru olacak. Böylece Rusya'dan Azerbaycan üzerinden İran'a iki ayrı ulaştırma hattı oluşacak. Bu, hattan tüm bölge kazançlı çıkacak." diye konuştu.