İlham Aliyev, komutanlarla Ermenistan'ın sınırdaki provokasyonlarını görüştü Güncel Haberler Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, silahlı kuvvetlerin komuta kademesiyle Ermenistan'ın sınırdaki provokasyonlarına ilişkin toplantı gerçekleştirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, silahlı kuvvetlerin komuta kademesiyle Ermenistan'ın sınırdaki provokasyonlarına ilişkin toplantı gerçekleştirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, ilgili raporların sunulduğu toplantıda, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin iki devlet sınırında gerçekleştirdiği provokasyonların önlendiği, tüm görev ve talimatların yerine getirildiği belirtildi. Yaşanan gerilimin sorumluluğunun tamamen Ermenistan'ın siyasi liderliğine ait olduğuna dikkat çekilen toplantıda, sınır boyunca operasyonel durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu kaydedildi. Güncel Kaynak: AA / Ruslan Rehimov İlham Aliyev Azerbaycan Ermenistan Güncel Haberler

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