İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Karabağ takımının, Fransa'nın Nantes takımına karşı 3-0'lık galibiyetini "darmadağın" ifadesiyle paylaştı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Karabağ takımının, Fransa'nın Nantes takımına karşı 3-0'lık galibiyetini "darmadağın" ifadesiyle paylaştı.
Aliyev, Twitter hesabından, "Karabağ (Azerbaycan)-Nantes (Fransa)-3: 0. Darmadağın! Karabağ Az?rbaycan'dır!" paylaşımında bulundu.
UEFA Avrupa Ligi G Grubunda mücadele eden Karabağ, ikinci hafta maçında konuk ettiği Nantes'i 3-0 mağlup etmişti.
Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel