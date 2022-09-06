İlham Aliyev, 4. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı'nı ziyaret etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de düzenlenen 4. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı'na (ADEX 2022) ziyarette bulundu.

Azerbaycan Savunma ve Savunma Sanayisi bakanlıkları tarafından Bakü Expo Center'de düzenlenen fuarı ilk gününde ziyaret eden Aliyev'i Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycan Savunma Sanayisi Bakanı Medet Guliyev karşıladı.

Stantları gezen Aliyev'e Hasanov ve Guliyev'in yanı sıra Azerbaycan'da bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de eşlik etti.

Aliyev ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda fuara en büyük katılımı sağlayan Türk savunma sanayi firmalarının stantlarını da gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Güney Kafkasya ve Orta Asya bölgesinin en önemli savunma fuarları arasında yer alan ADEX 2022, 8 Eylül'e kadar sürecek.