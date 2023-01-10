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Ilgında ev yangını

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Ilgında ev yangını

Konya Ilgın ilçesi Gökçeyurt Mahallesi'nde soba bacasından çıktığı düşünülen yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi.

Konya Ilgın ilçesi Gökçeyurt Mahallesi'nde soba bacasından çıktığı düşünülen yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi.

Etrafında bulunan evlere de sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Gökçeyurt Mahalle Muhtarı Mükremin Özdemir'e ait olan evde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Bölgeye sevk edilen Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere hızla müdahale ederek yangını söndürdü.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, "Yapılan çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, ev ise kullanılmaz hale geldi. Herhangi bir can kaybının yaşanmaması bizlerin tek tesellisi oldu." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Gökçeyurt Konya Ilgın Güncel Haberler

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