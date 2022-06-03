İlginç anket: Unutulmuş abonelikler yüzlerce liraya mal oluyor - Haberler

Film, dizi, müzik veya oyun sektörü derken, abonelik hizmetleri her zamankinden daha fazla sayıya çıktı. Ancak Netflix, Disney+, HBO Max ve Xbox Game Pass gibi uygulamalara abone olan kullanıcıların fark etmedikleri önemli bir şey var: Rapora göre unutulmuş abonelikler aylık 133 dolara mal oluyor.

Cebinizin yeni tehlikesi unuttuğunuz abonelikler olabilir

C+R Research isimli bir firma tarafından gerçekleştirilen araştırma, abonelik hizmetlerinin beklenenden daha pahalı tutabileceğini ortaya koydu. Spotify'da müzik dinlemekten Netflix'te dizi izlemeye kadar farklı amaçlar ile abone olduğunuz hizmetler, siz farkında olmadan fatura kesmeye devam ediyor olabilir.

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ABD'de 1000 katılımcı ile gerçekleştirilen yapılan bir ankete göre, aboneliklere aylık olarak 133 dolar daha fazla para ödeniyor. Katılımcılara aylık abonelik masrafını soran ve 10 saniye içinde cevaplamasını isteyen anket, unutulmuş aboneliklerin hafife alındığına dikkat çekti.

1000 katılımcılı anketin ortalama aylık abonelik masrafının 219 dolar olduğu ifade edildi. Ancak kullanıcıların verdiği cevapların ortalaması ise 86 dolar civarındaydı. Yani bu 2,5 katlık fark aboneler tarafından "göz ardı ediliyor".

Unutulan abonelikler arasında ise en çok cep telefonu hizmetlerinin olduğu ifade edildi. Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 31'i abone oldukları cep telefonu hizmetini hatırlamıyor. Bunun hemen arkasında ise Netflix, Disney+ gibi yayın hizmetleri ve Amazon Prime aboneliği yer aldı.

Ankete katılanların yüzde 74'ü "kendi kendine tekrarlayan aboneliklerini" hatırlamadıklarını ifade etti. Ayrıca yüzde 72'lik kullanıcı ise aylık aboneliklerini otomatik ödemeye almış durumda.

Bu araştırma her ne kadar ABD'de yapılmış olsa da, unutulmuş aboneliklerin Türkiye dahil birçok ülkede aylık faturalara yük olduğu biliniyor. Kullanıcılar, aboneliklerini değerlendirdikçe ve faturalarını kontrol ettikçe küçük masraflarının büyük sonuçlar yaratmasını engelleyebilir.

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