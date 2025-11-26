Haberler

Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi Öğrencileri Robot Olimpiyatlarında Dünya Şampiyonu Oldu

Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi'nin VEGA Takımı, Roma'da düzenlenen Uluslararası Fibonacci Robot Olimpiyatları'nda dünya birincisi olarak büyük bir başarı elde etti. Öğrenciler, Türkiye'yi temsil ederek önemli bir ödül kazandı ve memleketlerinde coşkuyla karşılandılar.

Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi öğrencilerinden oluşan VEGA Takımı, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Uluslararası Fibonacci Robot Olimpiyatları Dünya Finallerinde dünya birincisi oldu.

Öğrencilerden Beytullah Demir, Ömer Faruk Keskin, Elizan Kızılay, öğretmenleri Melek İltar Çin danışmanlığında Türkiye'yi temsil etti.

Şampiyon öğrenciler ilçede çiçeklerle karşılandı.

Karşılamaya Ilgın Kaymakamı Mustafa Maslak, Ilgın Belediye Başkanı Ömer Apil, AK Parti Ilgın İlçe Başkanı Ömer Emre, MHP Ilgın İlçe Başkanı Harun Ok, Ilgın İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılınç, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



