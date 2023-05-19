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Ilgın'da Arama Kurtarma Tatbikatı Yapıldı

Ilgın'da Arama Kurtarma Tatbikatı Yapıldı

Güncel Haberler

Ilgın Belediyesi arama kurtarma ekibi arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatı izleyen Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, ilçede ikinci kez arama kurtarma tatbikatı yaptıklarını söyledi.

Ilgın Belediyesi arama kurtarma ekibi arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Tatbikatı izleyen Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, gazetecilere, ilçede ikinci kez arama kurtarma tatbikatı yaptıklarını söyledi.

Ilgın Belediyesi ekipleri olarak sadece ilçede değil, ülkenin her noktasında yardıma ihtiyacı olan her vatandaşın yanında olmaya hazır olduklarını belirten Ertaş, "Eğitimimiz ve tatbikatımız hayırlara vesile olsun." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Yalçın Ertaş Güncel Haberler

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