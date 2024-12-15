Üye Girişi
Haberler
Şam yakınlarında 75 bin kişinin gömülü olduğu toplu mezar bulundu
Esad kaçtıktan sonra uydu görüntülerinden tespit edildi
Türkiye'den ABD'ye DEAŞ ile mücadele kapsamında ses getirecek teklif
Türkiye'nin ABD'ye yaptığı teklif ilk kez ortaya çıktı
Ankaralı Turgut'un yürekleri dağlayan vasiyeti
Ankaralı Turgut'un yürekleri sızlatan vasiyeti
Sanatçı Ferdi Tayfur apar topar hastaneye kaldırıldı
Ünlü sanatçı apar topar hastaneye kaldırıldı

Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde Kızak Sezonu Erken Açıldı

Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde Kızak Sezonu Erken Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde bu yıl kar sezonu erken başladı. Kızakla kaymak isteyenler için 3 kızak pisti hizmete girdi. Aileler çocuklarıyla birlikte kaymanın tadını çıkarırken, tesislerin konaklama olanakları da mevcut.

Kızakla kaymak isteyenler, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde sezonu açtı.

İstanbul, Ankara, Kastamonu, Sinop, Amasya, Samsun, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Çorum ve Kırıkkale başta olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinden ziyaretçilerini ağırlayan Yurduntepe'de bu sene kar geçen yıllara göre daha erken yağdı.

Ana kayak pisti kar kalınlığının yetersizliği nedeniyle şu ana kadar açılmazken, 3 kızak pisti ile acemi pisti ziyaretçilere hizmet vermeye başladı.

Önceki yıllarda kızakla kaymak isteyenler bölgede sezonu ocak ayında açarken bu sene tatilciler, yaklaşık 1 ay önce kar ve kızağın tadını çıkarmaya başladı.

Yurduntepe'de çocukların yanı sıra yetişkinler de kızakla kayarak eğleniyor.

"Burada ailece hep beraber çok güzel vakit geçiriyoruz"

Duygu Tok, AA muhabirine, Ankara'dan ailece Ilgaz'a geldiklerini söyledi.

Yurduntepe'yi çok sevdiklerini anlatan Tok, "Buraya her yıl geliyoruz. Her sene burayı ziyaret etmeye çalışıyoruz. Burada ailece hep beraber çok güzel vakit geçiriyoruz. Genellikle kızak kullanıyoruz. Kızak pistinde herhangi bir sorun yok. Sosyal tesisleri de çok iyi ve yeterli. Konaklamak isteyenler için yerler mevcut." dedi.

Çocuğunun da kızakla kaymayı çok sevdiğini dile getiren Tok, bu sene kızak sezonunun erken açıldığını söyledi.

Çankırı'dan gelen Semih Akuş ise "Ilgaz Kayak Merkezi çok harika bir yer. Bu sene kar erken yağdığı için çocuğumla beraber geldim. Çocuğum da çok mutlu oldu. Gelecek arkadaşlar bu fırsatı kaçırmasın. Kızakla kaydık, bu eşsiz manzara eşliğinde bir teleferik turu yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
img

Esad'ın devrilmesi sonrasında Hizbullah liderinden ilk açıklama
img

Soylu'nun paylaştığı mesajlar tecrübeli siyasetçiyi zora sokacak
img

Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse ordumuz devreye girer
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ürünleri Avrupa'dan dönen işletme iflas etti, alacaklılar soluğu fabrikada aldı
Avrupa'dan veto yiyen firma iflas etti, alacaklılar kapıya dayandı
Kulüp başkanı, şike teklifi aldığını iddia etti
Gözler Hacıosmanoğlu'nda! Kulüp başkanı, şike teklifini itiraf etti
Soylu'dan Enginyurt'a: Lafa bakarız laf mı diye, söyleyene bakarız adam mı diye
Soylu'nun paylaştığı mesajlar tecrübeli siyasetçiyi zora sokacak
Esad'ın ülkeden kaçan askerleri Irak'ın Rutba ilçesine sığınmış
Esad'ın askerlerinin kaçtığı ülke belli oldu
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Arda Güler'den 21. yüzyıla damga vuran performans
Tarihe geçti! Arda'dan 21. yüzyıla damga vuran performans

Son Dakika Haberleri

Tottenham Fulham Maçı Hangi Kanalda? Manchester Utd - Everton Maçı Yayın Bilgisi Tottenham Fulham CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Tottenham Fulham maçı ne zaman? Manchester Utd Everton CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Manchester Utd Everton maçı ne zaman? Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 15 Aralık noterler çalışıyor mu? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 14 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… Gönül Dağı 157. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Şevkat Yerimdar nerede çekiliyor? Şevkat Yerimdar konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalan 28. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Çığlık 5 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Çığlık 5 katili kim? CANLI MAÇ İZLE! 14 Aralık Alanyaspor-Gaziantep FK Bein Sports canlı izle!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.