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Ilgaz'ın yüksek kesimlerindeki kar dron ile görüntülendi

AA - Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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Ilgaz'ın yüksek kesimlerindeki kar dron ile görüntülendi

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nın etekleri nisanda yeşillenirken zirvesindeki kar dron ile görüntülendi.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nın etekleri nisanda yeşillenirken zirvesindeki kar dron ile görüntülendi.

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında gösteriliyor.

Kayak merkezlerinin bu sezon 150 binin üzerinde ziyaretçi ağırladığı Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimlerinde halen bir metreye yaklaşan kar kalınlığı bulunuyor.

Kar sularının çağlayanlar oluşturduğu dağ nisanda, beyaz ve yeşilin tonları ile ziyaretçilerini karşılıyor.

Dağın zirvesindeki kar ve ormanların oluşturduğu güzellik, AA muhabiri tarafından dron ile görüntülendi.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

Toros Dağları, Türkiye, Turizm, kar, Güncel, Haberler

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